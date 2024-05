Informe de Contraloría detecta millonario pago de Gobernación del Alto Paraguay por trabajos que solo figuran en papeles

El 2019 fue un año de grandes desastres naturales para esta región chaqueña debido a los grandes incendios forestales que se produjeron, sobre todo en la zona norte de Agua Dulce frontera con Bolivia. Los productores del lugar realizaron sacrificados trabajos para combatir el fuego y así evitar una catástrofe mayor.

Lea más: En medio de denuncias gobernador de Alto Paraguay se muestra con autoridades

Así como ya habíamos denunciado con anterioridad, este informe de la CGR pone en evidencia una vez más que la Gobernación de aquel periodo a cargo del actual diputado José Domingo Adorno, hizo figurar que su institución se encargó de pagar G. 500 millones en trabajos de construcción de corta fuego, en las áreas donde se registraron los incendios en aquel año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos trabajos fueron adjudicados a la empresa Mundo Comercial de Pablina Valdez Maldonado, comercio dedicado a la venta de lubricantes en la comunidad de Areguá del departamento Central. La mujer en su momento era pareja sentimental del jefe de recursos humanos de la Gobernación de aquel periodo.

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Agua Dulce, Celso Muxfeld, había desmentido esta situación, alegando que ninguna empresa contratada por la Gobernación apareció por los lugares donde se sucedieron los incendios, y que fueron los propios productores quienes tuvieron que pagar más de G. 800 millones durante los meses que se sucedieron estos incendios forestales.

Combustibles y lubricantes

El equipo de auditores pudo comprobar además el pago de sumas millonarias en concepto de supuesta compra de combustibles realizada por la Gobernación, se procedió al pago a la empresa proveedora Hidrocarburos del Norte de Eliseo Gómez Romero, por la adquisición de combustibles durante el 2019 por un monto de G. 1.361.255.300, sin que se observen documentos respaldatorios.

Se evidencia otro millonario monto con esta misma empresa por valor de G. 1.019.841.400, siempre por la provisión de combustibles, además la Gobernación pago G. 200 millones a la empresa Mundo Comercial por la adquisición de lubricantes sin que se logre obtener documentos de respaldo.

En la unidad especializada de delitos económicos y anticorrupción del Ministerio Público duerme una denuncia presentada en aquel entonces por exconcejales departamentales, referente a las irregularidades que ellos pudieron detectar del periodo 2019 del exgobernador. Se menciona la compra irregular de combustibles, haciendo figurar maquinarias que estaban sobre tacos en desuso desde hace años.

Comisiones vecinales

Según este informe, el gobierno departamental en el periodo 2019, desembolsó un total de G. 485.667.998 como aporte a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro, sin disponer de documentos de rendición de cuentas. En varios casos no se cuenta con contratos, solicitud de beneficiarios, copias de acta, resolución por la que se autoriza el desembolso o ayuda entre otras faltas.

Un monto de G. 85.681.000, transferido por la Gobernación al Vicariato Apostólico del Chaco y una Asociación denominada Alto Paraguay, carece totalmente de documentaciones sobre rendición de cuentas, por lo que se desconoce en qué se pudo haber utilizado dicho dinero.

Limitaciones y demora

Las limitaciones al alcance de este trabajo, según la propia Contraloría, obedeció principalmente por el atraso en la provisión de documentos e informes, así como las imperfecciones en la información suministrada por la entidad auditada, con el consecuente retraso en el desarrollo de los trabajos por la necesidad de realizar reiteraciones y concesión de prorrogas de pedido de informes y documentos.

Por su parte el actual diputado nacional y exgobernador José Domingo Adorno se defendió alegando una vez más que no tiene nada que ocultar, y que ya procedió a remitir todas las documentaciones respaldatorias a la propia Contraloría, a la espera de poder tener en breve el informe final.

“El 100% de los documentos respaldatorios exigidos en las observaciones de este informe parcial ya procedí a presentar al órgano contralor”, dijo el parlamentario evitando así hacer referencia a casos específicos, como el tan sonado caso de los supuestos trabajos de corta fuego, que fueron realizados y pagados por los propios ganaderos del Alto Paraguay y no por la Gobernación como se menciona en el informe de la CGR.

Lea también: Domingo Adorno dice que envidian su éxito

Ministerio Público

En la Fiscalía de Delitos Económicos de la capital del país, dos denuncias sobre supuestos hechos de corrupción que involucra al diputado Adorno, duermen en los cajones. Una de ellas es precisamente sobre estos hechos denunciados en el periodo 2019, sobre el mal uso del dinero público, parte de este monto corresponde a los US$ 1.000.000 recibido por el gobierno departamental en concepto por la emergencia de la sequía de aquel entonces.

La otra denuncia que también afecta a Adorno es en relación al uso de los fondos destinados para hacer frente a la epidemia del covid 19, unos US$ 2.000.000, dinero utilizado para obras de construcción y refacción de locales religiosos del departamento. En ambas denuncias los ex concejales se ratificaron, pero hasta la fecha el expediente no corre.