“Una mierda nomás”

“Este nio es un caso de mi hermano y yo no puedo firmar, verdá. Resúltase que es una suma… y cuando mi hermano se fue para declarar, agarra esta Marchuk por poco no le mete preso a Ramón: vos por qué tal cosa, taa ta ta. Sabes qué, para demostrarle que son una mierda nomás y que nos respeten, ¿entendiste?” decía entre risotadas Óscar González Daher al entonces miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Oscar Tuma. Segundos antes y según audios divulgados en diciembre del 2017, el ahora difunto se había referido con agresiones sexuales verbales a dos juezas: “Traele a la otra… cogele todo, limpiá y traele”. Los González Daher no eran un clan: eran una banda.