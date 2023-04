Política y la caverna de Platón

La caverna de Platón, se considera la alegoría más célebre de la historia de la filosofía junto al carro alado, también de su creación. Platón pretende mostrarnos que el conocimiento es un gran privilegio para los seres humanos. Pero es limitado. En este discurso que se halla en el capítulo VII de La República, el gran filósofo nos invita a ser libres moral e intelectualmente, saliendo a la luz.

Un prisionero consigue escapar de la cueva y asciende. Se llega a acostumbrar a la luz. Mira el cielo, la luna y las estrellas. Observa a las personas y descubre el mundo real. Entonces desea liberar a los esclavos. Cuando vuelve para sacar al exterior a los otros, estos lo tratan de loco y se niegan a Salir. Finalmente matan al compañero que intento liberarlos de la oscuridad. Cuanta verdad, lo mismo hicieron con Cristo Jesús, siglos después.

Platón nos enseña que tenemos que aspirar a lo más alto que es el mundo de la luz y los conocimientos para realizarnos plenamente. La verdad os hará libres, dice también el libro sagrado. De ahí la enorme importancia de la filosofía, que es el estudio del saber y de la vida misma. Todo lo bueno y lo bello te lleva por el camino correcto; mientras lo feo y malo te conduce por sendas equivocadas.

En la Caverna, hay sombras, hay ignorancia y oscuridad. Eso implica que hay esclavitud. Para salir de ese estado hay que abrir los ojos, hay que despertarse. Muchos prefieren estar en la comodidad, en el lugar que siempre conocieron desde su nacimiento antes que rebelarse y saltar la hoguera para ver la realidad.

Alfred Jarry en su obra “Ubu. Encadenado” plantea lo mismo. Ubu prefiere mil veces estar prisionero antes que conocer la libertad. Prefiere estar de ese modo para que otros se encarguen de el, para no tomar decisiones, para no tener compromisos ni responsabilidades. No desea cambiar porque le parece mejor permanecer en ese estado de esclavitud.

La política tiene mucho que ver con estas dos situaciones. La verdadera política debe ser educación, pedagogía, enseñanza y docencia. Sobre todo enseñar con el ejemplo y con el testimonio de vida. Sacar al mundo de la luz a la gente venciendo a la ignorancia. Liberar a la gente de la esclavitud de las cavernas y expandir la consciencia a través de los conocimientos. Esto no ocurre porque a los malos políticos no les conviene un pueblo culto y despierto. Si todos salimos de la oscuridad no vamos a ser engañados ni manipulados. No vamos a ser estafados por las sombras en la pared. Vamos a descubrir la realidad. Tenemos que ser valientes y salir de nuestra zona de confort. La verdad, nos hará libres.

