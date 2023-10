Gárgamel: acoso y censura

En lo profundo de un bosque parlamentario trabaja (?) Gárgamel un tenebroso personaje que tiene como modo de vida ningunear a mujeres periodistas y acosar a parlamentarias. El considera que la ley del feminicidio es “una pavada” y últimamente ya no está contento con ser hombre. Gárgamel quiere “convertirse” en mujer para “cagarle a patadas” a una parlamentaria. Este tipo de personajes debería ser expulsado del bosque parlamentario pero sus congéneres no consideran (tan) grave sus trapisondas. Deberían expulsarlo del parlamento y no apañarlo con una sanción irrisoria de 30 días sin goce de sueldo.