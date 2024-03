Entre copa y copa, vamos copando todo

Hay un fixture de venganzas que debe cumplirse. Para esto el copamiento, que no es un fin en sí mismo, sino el garrote vengador del señor.

Ya nos había advertido el señor Galaverna. El proyecto es el copamiento de todo lo que deba coparse. Esto se hará entre copa y copa, como es de usanza en el reino del señor. De ese señor, claro. Porque hay que sacudir el espíritu de tanta santa ira. El señor Galaverna nos había avisado también que cuando el copamiento estuviera listo el régimen cartesiano dejaría al de Stroessner en la condición de un “agradable chiste a recordar”.

Sabiendo que Galaverna sabe de este intríngulis politiquero vernáculo, yo no tomaría como chiste esta advertencia.

Además, tenemos pruebas suficientes de las venganzas del susodicho. Primero le hizo correr del poder del PLRA a Efraín Alegre (eso estuvo bien), luego desató la tormenta con lo de Kattya González (que promovió la no muy velada protesta de países europeos a través de sus embajadores), después salió de caza mayor y piensa cargarse a Mario Abdo Benítez y todo su elenco. Para eso tendió el puente con la fiscalía a través de su no muy lúcido abogado al que le durmieron esta vez y le pescaron confesando su pesar por el hecho de que el señor sale a caminar con demasiada frecuencia con Mr. Johnnie Walker.

Es que yo no sé cómo aguanta tantos ataques. Al señor me refiero. En esa expresión me solidarizo con el tampoco muy lúcido fiscal Aldo Cantero, que debe elegir mejor su compañía femenina. No debe juntarse con quienes miran demasiado los teléfonos ajenos.

Siguiendo con las copas, mejor dicho, el copamiento, en el Senado volvieron a darle una vuelta de tuerca al reglamento y eligieron presidente a futuro a don Basilio Núñez, un neurocirujano cuyas neuronas están conectadas directamente con las del señor. La designación de Núñez, a quien su cofrade Camilo Soares llama cariñosamente Chapatín Chaqueño, se hizo con casi cuatro meses de antelación, como si temieran alguna interferencia de algo que pusiera en riesgo el copamiento. Aunque tienen mayoría sobrada. Para completar el elenco del Quincho, va como uno de los vicepresidentes el ario Dionisio Amarilla, robusto el cuerpo la frente siempre erguida, como un mensaje al PLRA: este es chancho de nuestro chiquero.

Finalmente, alcemos las copas, brindemos por el copamiento, y que nos sea leve. Ocuparemos nuestro balcón y observaremos el partido, aun a sabiendas de que el árbitro está vendido a uno de los equipos. Imaginarán a cuál.

nerifarina@gmail.com