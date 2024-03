Repetir a Stroessner

“Querido Klaus (Schwab, presidente del Foro Económico Mundial, FEM), tu reporte anual sobre riesgos globales es una soberbia e impactante lectura… la principal preocupación para los próximos dos años… Es la desinformación y la falsa información… Querido Klaus… la desinformación y la falsa información. Derrotar esto ha sido nuestro foco desde el principio mismo de mi mandato. Con nuestra ley de Servicios Digitales, definimos las responsabilidades de las plataformas de Internet sobre los contenidos que promueven y propagan”. Úrsula van der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (poder Ejecutivo de la Unión Europea) 16 de enero de 2024.

Ley de Servicios Digitales (19 de octubre de 2022): “Artículo 34. Los prestadores de plataformas en línea… detectarán, analizarán y evaluarán con diligencia cualquier riesgo sistémico… del funcionamiento de su servicio… Esta evaluación… incluirá los siguientes riesgos sistémicos: a) la difusión de contenido ilícito a través de sus servicios… c) cualquier efecto negativo real o previsible sobre el discurso cívico y los procesos electorales, así como sobre la seguridad pública; d) cualquier efecto negativo real o previsible en relación con la violencia de género, la protección de la salud pública y los menores y las consecuencias negativas graves para el bienestar físico y mental de la persona. 2. Cuando realicen evaluaciones de riesgos, los prestadores de plataformas… tendrán en cuenta… si los siguientes factores influyen, y de qué manera, en cualquiera de los riesgos sistémicos a que se refiere el apartado 1: b) sus sistemas de moderación de contenidos…”. Artículo 35. 1. Los prestadores de plataformas en línea… aplicarán medidas de reducción de riesgos…Dichas medidas podrán incluir… c) la adaptación de los procesos de moderación de contenidos, incluida… la rápida retirada de los contenidos notificados, o el bloqueo del acceso a ellos, en particular en el caso de la incitación ilegal al odio o la ciberviolencia…” Artículo 36. 6…Cuando la Comisión considere que las medidas específicas previstas o aplicadas… no son eficaces… podrá… adoptar una decisión que exija al prestador que revise la determinación o la aplicación de dichas medidas específicas”.

Proyecto de ley irlandés (“Ley sobre violencia, odio y ofensas de odio”, en trámite): “Será punible… condonar, negar, trivializar el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, crímenes contra la paz; expresiones de racismo, xenofobia, odio contra una persona o grupo de personas de características protegidas. Artículo 10, incisos 1 y 3: “la persona en posesión de materiales (relativos a lo anterior) será considerada culpable hasta que lo contrario sea demostrado”.

Espero que los cipayos paraguayos que sirven en las ONG del FEM expliquen qué diferencia hay entre las leyes europeas y los argumentos de Stroessner, por favor.

