Despeje en zona del TSJE no dejó niños heridos o fallecidos, indican desde Fiscalía

En el transcurso de la madrugada de este miércoles, la Policía Nacional procedió a despejar la Avda. Eusebio Ayala, en zona del TSJE, donde todavía quedaba un grupo de manifestantes, principalmente indígenas. Sobre este procedimiento, en redes sociales circulaban “informaciones” sobre que se habrían registrado fallecimientos.

Al respecto, la directora de Derechos Étnicos de la Fiscalía, Dora Penayo, confirmó que ella estuvo presente en el lugar y, conforme a lo que “pudo observar”, no hubo niños heridos o fallecidos, pero sí confirmó que vio a madres que estaban siendo afectadas por los gases lacrimógenos.

Asimismo, Penayo enfatizó que ella estuvo acompañando a las mujeres y niños hasta los camiones que trasladaban a los manifestantes al Instituto Nacional del Indígena (INDI), mientras que entre las “corridas”, vio que uniformados de la policía resultaron heridos, no así los manifestantes.

“El procedimiento fue rapidísimo, una operación exitosa y muy bien planificada. No vi a nadie más que fue golpeada, pero no tengo la visión desde el momento más álgido. Sí me enteré que había una criatura que no estaba siendo encontrada y que había gente guarecida en un local de Tekojoja. Las ambulancias que estaban no trajeron a ningún herido”, finalizó.

