Mbururú intentó abusar de niña en varias ocasiones, según fiscal

La agente fiscal Vivian Coronel habló sobre la investigación de la causa que enfrenta el senador electo Rafael Esquivel, alias “Mbururú”, por presunto abuso sexual en una entonces niña de 12 años. Indicó que el presunto autor habría cometido el hecho en una sola ocasión, pero que intentó en otras ocasiones volver a tener encuentros con la víctima.

“Conforme a las propias manifestaciones de la víctima, él (Mbururú) intentó o quiso realizar (el abuso) en varias ocasiones, pero esa situación no se dio. Una sola vez (se dio) el hecho de abuso”, declaró.

Añadió que sospechan que Mbururú frecuentaba la casa de la madre de la víctima y que en esa circunstancia conoció a la adolescente que ahora cuenta con 15 años.

Madre obligaba a su hija a tener encuentros con Mbururú

Comentó, además, que la sospecha es que la madre de la víctima la obligaba a tener encuentros con el senador electo a cambio de una paga, por lo que fue procesada por proxenetismo con sus agravantes y por violación del deber del cuidado.

Actualmente, la adolescente se encuentra en lugar de custodia y guarda, donde no tiene contactos con el presunto abusador ni con su madre.

Aún hay diligencias “muy importantes”, según Fiscalía

Ante las exigencias de celeridad en el proceso, la fiscal afirmó que aún hay diligencias “muy importantes” por realizar para presentar una eventual acusación contra Esquivel.

“Siempre me preguntan el motivo por el cual no se pide el adelantamiento para presentar el requerimiento conclusivo. Eso no se puede porque tenemos todavía diligencias pendientes de realizar. Son diligencias muy importantes que permitirán tener un requerimiento conclusivo”, sostuvo.

También alegó que recién el 31 de julio fenece el plazo para la presentación del requerimiento conclusivo, pues el Juzgado otorgó 4 meses para investigar desde la remisión de la causa en marzo pasado.

Con el lema “Ningún violador al poder”, la Articulación Feminista de Paraguay, integrada por más de 50 organizaciones, exige al Ministerio Público que presente acusación y acelere el proceso, considerando que la Fiscalía indicó que ya tienen los elementos probatorios contra el senador electo.