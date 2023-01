“Cartes es narco, no un empresario exitoso”, le dijo Alegre al embajador

El presidenciable Efraín Alegre dijo que en su encuentro con el embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, ratificó que nuestra democracia está en peligro debido al dinero del crimen organizado y que el responsable y el líder se llama Horacio Manuel Cartes Jara, titular de la ANR designado como “significativamente corrupto” por el Gobierno estadounidense.

“Hay que exponer ante la opinión pública esa mentira que es un empresario exitoso. Yo le decía al embajador (Ostfield) que no vamos a resolver los problemas si primero no decimos cuáles son. Hay que decir las cosas por su nombre, un narco es un narco; el jefe del crimen organizado, es el jefe del crimen organizado, no es un empresario exitoso. Tenemos que dejar de fingir que no sabemos o que no creemos”, aseveró Alegre en el programa Mesa con EVP (Enrique Vargas Peña).

“Esto que vemos no es lo que somos, es lo que nos está pasando. Nosotros los paraguayos no somos sicarios, no somos corruptos como dicen estos sinvergüenzas que es un problema cultural y que porque ellos son corruptos todos somos corruptos. Nosotros somos gente de familia, gente de trabajo, gente honesta”, recalcó.

Alegre indicó que durante el gobierno de Cartes la delincuencia capturó el Estado y ahora aquel tiene secuestrado al Partido Colorado.

Por ello manifestó que la Concertación no tiene como el enemigo a vencer a la ANR, sino al dinero de la ilegalidad y a la mafia que compra parlamentarios, fiscales y jueces.

Refirió que obviamente la comunidad internacional ya no tolera esta situación porque afecta a sus fronteras, su seguridad y economías y que por ello él, Cartes, tiene al Paraguay no como residencia sino como “guarida”.

Aclaró que no conversó con el diplomático sobre la cuestionada fiscala general saliente Sandra Quiñónez, quien al mismo tiempo protege a Cartes y recibe el apoyo de las agencias de investigación de EE.UU.

Se pierden empleos con Cartes, dice Alegre

En otro punto Alegre dijo que Ostfield confirmó que el caso de Cartes resta crecimiento e inversión al país.

Narró que se pierden miles de puestos de trabajo debido a que Estados Unidos insta a sus empresarios a invertir en Paraguay, pero que estos reciben las noticias sobre Cartes, del crimen organizado y su financiamiento al candidato del partido de gobierno y por eso declinan.

Sobre las relaciones entre Paraguay y Taiwán, Alegre señaló que la Concertación tiene muchas críticas a la misma, porque prohíben comerciar con China. Recalcó que en las relaciones internacionales debe importar el que ofrezca mejores condiciones “y no la historia de que Stroessner ya era amigo de Chiang Kai-shek”.

Aclaró que no se tocó la Agenda 2030. Se declaró defensor de la familia y calificó de hipócritas a los cartistas que usaron el tema para desviar la atención.