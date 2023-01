Lo mejor para el Partido Colorado es irse a la banquina, dice Celeste Amarilla

Celeste Amarilla, diputada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) habló sobre las últimas denuncias y sanciones económicas hechas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la Embajada de Estados Unidos en Paraguay a Horacio Cartes y Hugo Velázquez.

Aseveró que la mención del pago de coima o sobornos por parte de Horacio Cartes a parlamentarios es “secreto a voces” y las instituciones no intervienen. “Tenemos tantas leyes para controlar el dinero mal habido, coima, pero finalmente nosotros terminamos enredados en todas las leyes de rendir cuentas. Hacemos una transferencia de G. 5 millones y se vuelven locos”, mencionó.

Amarilla subrayó además que los montos mencionados por la autoridad de Estados Unidos coinciden con los números que ya se manejaba o escuchaba en el parlamento. “Estos números se repiten y la Embajada repite otros números que nosotros manejamos”, señaló.

La diputada calificó que la impunidad es consuetudinaria en este país y no se va a cortar si la ANR no se va a la banquina. “Estoy hablando de la Asociación Nacional Republicana, una institución corrupta dotada de entre 200 y 300 mil bandidos. Estos son ladrones, degenerados, no tienen moral ni por la familia ni por el bolsillo de la gente. No se dejen engañar”, expresó la parlamentaria.

De ese modo, mencionó que lo mejor que le puede pasar al Partido Colorado es irse a la llanura y que busquen buena gente entre sus afiliados “porque ahí hay mucha buena gente”, dijo.

Detesta más a los liberales vendidos, señala

Sobre los políticos del Partido Liberal que aceptaron dinero de Cartes dijo que les detesta más “porque del Partido Colorado espero cualquier cosa”, mencionó. En ese sentido, mención a Zulma Gomez; Carlos Portillo, que cobraba de Tabesa con plata de Cartes en el primer periodo de diputado; Édgar Ortiz, que tiene reuniones en la bancada de HC permanentemente. “Hay de todo en la viña de la Cámara”, mencionó.

Habló además del candidato a la presidencia Santiago Peña. “Aprendió acá que le gusta el dinero fácil y será el primer presidente sobornado por HC si la gente le vota”, subrayó. Advirtió a la ciudadanía que Peña está dentro del equipo de Horacio Cartes y será el próximo en reunirse con la gente del Hezbolá. “Santi sabe lo que hace Cartes. Fue su ministro de Hacienda y el director de su banco”, agregó.

Finalizó reflexionando que no hay una injerencia de los Estados Unidos, sino la confirmación de lo que se decía. “Que Cartes y su entorno son ladrones. Cartes es un corrupto y corruptor”, sentenció. Amarilla dijo que es un problema que deben resolver los paraguayos y se resuelve con Justicia,con la fiscalía. “Esto se va a cortar solo cambiando de gobierno”, disparó.