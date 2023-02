Millonarios negocios del hermano de nuevo titular de Corte con clan Fretes

La red de empresas manejadas por Óscar Diesel Junghanns -hermano de César Diesel Junghanns, elegido ayer titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)- con el clan Fretes, relacionado al expresidente y ministro del Poder Judicial, Antonio Fretes, incluye casas de créditos y cobranzas, bancos, una firma de seguros y una inmobiliaria. En todos los negocios, ambos grupos aparecen con participaciones accionarias millonarias.

Una de las inversiones conjuntas de Diesel con Fretes es Negocios y Servicios SA, dedicada a la gestión de cobranzas y corredora de seguros. Esta compañía tiene en su nómina de accionistas a la empresa Río Salado SA y MTA SA, representadas por Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano, hijo del ministro Antonio Fretes y Óscar Diesel Junghanns, hermano de César Diesel, respectivamente.

Negocios y Servicios SA fue constituida en el año 2008. El 30 de abril de 2015 se modifican sus estatutos y aumenta su capital social de G. 20.000 millones a G. 80.000 millones. Entonces, es cuando Asdrúbal Fretes aparece en los documentos como el director titular de esa compañía.

Lo grave es que Asdrúbal Fretes en ese mismo lapso era funcionario de la Fiscalía General del Estado y dicha participación empresarial no aparece en sus declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR).

En el año 2015, Óscar Diesel Junghanns se presenta a la asamblea de Negocios y Servicios SA con acciones a título personal por más de G. 3.000 millones, mientras que para el 2 de abril de 2020 ya figura en los documentos como representante de la empresa MTA SA, con participación accionaria por más de G. 7.600 millones. Es decir, se duplicó sus participación accionaria en cinco años.

Como parte de MTA SA figuran la esposa e hijas de Óscar Diesel, de acuerdo al detalle.

Más empresas

Río Salado SA y MTA SA, además de Negocios y Servicios SA, aparecen juntas en CARSA (Compañía Administradora de Riesgos SA), dedicada al rubro de casa de créditos y cobranzas; Patria SA de Seguros y Reaseguros, y la inmobiliaria Itacuá Bienes y Raíces SA. Estas dos últimas firmas, a su vez, son parte del Banco Continental y Avalón Casa de Bolsa SA. (ver infografía)

Río Salado SA, empresa del clan Fretes, declaró ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) que su rubro principal es “actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”. Sin embargo, no aparece registrada ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), pese a que compañías dedicadas a este negocio son sujetos obligados de control antilavado.

Otro banco compartido

Entre los años 2019 y 2022, Óscar Diesel Junghanns y el clan Fretes cerraron “tratos” para compartir otro negocio conjunto. Se trata del banco Río, donde el presidente es Diesel Junghanns.

La documentación detalla que Río Salado SA adquirió entre el 29 de abril de 2019 y 19 de mayo de 2022 un total de 11.566 acciones por G. 1.156.600.000 del citado banco. Esta cifra correspondería al 13% de participación dentro de la entidad bancaria.

Intenta desmarcarse

El actual presidente y ministro de la Corte, César Diesel, en un intento por desmarcarse de las conexiones de su hermano con el clan Fretes respondió el 2 de enero último: “Mi hermano es una persona muy conocida y de larga trayectoria en el ámbito financiero y bancario, pero no sé los detalles respecto a sus emprendimientos, no sé si es socio de algún hijo del ministro Fretes. Por mi parte me he dedicado al derecho toda la vida”.

No renuncia pese a los escándalos

El expresidente y ministro de la Corte Antonio Fretes no participó ayer de la sesión, en la cual se eligió a su par César Diesel Junghanns para sucederlo en el cargo. Sin embargo, según fuentes de nuestro diario, se iba a presentar a la reunión si no se lograba la mayoría favor del nombramiento del hermano del socio de las empresas en las cuales figura su hijo Asdrúbal Antonio Fretes como el principal accionista.

Fretes no aparece más públicamente en las sesiones del máximo tribunal tras la ola de escándalos en los cuales aparecía salpicado. Primero saltó que su hijo Amílcar Alfredo Fretes Escobar firmó un contrato con Sharif Kassem Hijazi para prestarle asesoría y una salida jurídica a Kassem Mohamad Hijazi, para evitar ser extraditado a Estados Unidos. El desembolso por este “trabajo” se acordó en US$ 368.000, más de G. 2.545 millones.

Luego de esto, también se hizo pública la red de millonarios negocios en los cuales aparecían su hijo Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano y la abogada Lourdes Beatriz González Gómez.

A esto se sumó el agravante que el propio ministro Fretes incluso figuraba hasta hace algunos meses como accionista mayoritario de una de las compañías. Se trata de Tebicuary Campos & Hacienda SA, dedicada al rubro inmobiliario. El ministro de la Corte, asimismo, aparecía con una caja de seguridad abierta en uno de los bancos conectados, el Continental.

Tanto las acciones en la empresa Tebicuary, la caja de seguridad como otros bienes tampoco estaban consignados en las DD.JJ. del máximo integrante del Poder Judicial.

El ministro Fretes, sin embargo, aprovechando el respaldo del sector cartista, ni amagó con renunciar y solo se limitó a pedir un permiso en la presidencia del Poder Judicial. Esto le permitió continuar muy involucrado en la toma de decisiones del Poder Judicial, principalmente en la Sala Constitucional.

Sus pares, en pleno, a través de una declaración, también le pidieron la renuncia a Fretes, pero sin éxito.