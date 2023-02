Temor en ANR de que problemas de HC afecten préstamos para campaña

Autoridades partidarias por Fuerza Republicana reconocieron preocupación por la situación jurídica del titular de la ANR, Horacio Cartes, sobre quien pesan sanciones impuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, y que temen pueda afectar los créditos solicitados para financiar a la campaña.

El vicepresidente segundo de la ANR, senador Rodolfo Friedmann (ANR, FR), afirmó que la postura no es una crítica a la presidencia de Cartes, de quien reconocen su victoria en las internas, sino una preocupación genuina sobre el millonario créditos solicitado por el partido para financiar la campaña.

“De hecho que el partido es una figura jurídica, uno es firmante como representante del partido, no de forma personal, pero evidentemente sí amerita hacer las consultas respectivas respecto a eso. No es un dato menor. Estamos a 90 días de las elecciones y hay un pedido de crédito de G. 40.000 millones”, sostuvo el legislador.

Indicó que esperan que la Asesoría Jurídica del Partido y en sesión de Junta de Gobierno de la ANR se puedan despejar las dudas y encontrar solución.

“Internamente, eso no puede afectar, es un tema interno. Un relacionamiento con una entidad financiera ya es un tema diferente. Nosotros vamos a hacer las consultas internas dentro del partido. Creo que la asesoría jurídica del partido es la que debería emitir su opinión”, refirió.

El vicepresidente segundo de la ANR remarcó que la intención no es afectar la unidad que sellaron hace unas semanas, sino tener tranquilidad sobre la disponibilidad de fondos para la campaña.

“Es algo nuevo, algo que no se esperaba y por lo menos la información oficial sobre el crédito es que aún no fue concedido. Si ya hubiese estado concedido, bueno, todavía no habría tanto problema, pero está aún en etapa de evaluación del banco”, acotó.

Finalmente, agregó que este miércoles 8 a las 17:00 debería haber sesión ordinaria de la Junta, aunque aún no hay convocatoria oficial.

“Hará lo que más convenga”, afirmó abogado de Cartes

Pedro Ovelar, uno de los abogados del actual titular de la ANR, Horacio Cartes, estimó que “próximamente se estará clarificando mucho más el tema empresarial y el tema político” de su cliente.

Este fue consultado sobre un eventual apartamiento político de Cartes, ante lo cual dijo que no es potestad suya opinar fuera de lo jurídico, pero conociendo a HC, estaría dispuesto a hacer lo que haga falta por los suyos.

“Con sus luces y sus sombras, es una persona generosa y estoy seguro que él hará lo que más convenga a la ciudadanía paraguaya, al partido colorado y ni que decir, a su familia y a sus amigos”, dijo.