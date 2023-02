Fiscalía abrió causa penal contra extitular de IPS por enriquecimiento

Inversiones millonarias en bancos de plaza, una casa quinta en San Juan del Paraná, departamentos en Asunción y en Florianópolis. Estos son tan solo algunos de los activos declarados por Andrés Gubetich Mojoli, extitular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Instituto de Previsión Social (IPS).

Gubetich, quien sigue figurando como funcionario de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY) fue denunciado por la Contraloría General de la República (CGR), luego de que se detectaran inconsistencias en sus declaraciones juradas de bienes y renta.

El Ministerio Público confirmó ayer que tras recibir el dictamen de correspondencia se ordenó la apertura de una causa penal contra Gubetich y se designó al fiscal Francisco Cabrera, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) como encargado de la investigación.

IPS: G. 11.000 millones sin justificar

De acuerdo al dictamen de correspondencia, Gubetich Mojoli experimentó un crecimiento patrimonial varias veces millonaria entre 2014 y 2018, período durante el cual fue comisionado a la Vicepresidencia de la República.

Como primer punto, Contraloría detectó que Gubetich presentó su primera declaración jurada recién en 2014, a pesar de que es funcionario de la EBY desde 2001 y en 2013 ya había pasado por la vicepresidencia.

En 2014, Gubetich declaró un patrimonio neto de G. 4.216 millones. Para 2018, cuando pasó a ser presidente de Conatel, declaró un patrimonio neto de G. 30.710 millones. Esto es un aumento de más de G. 26.000 millones en cuatro años

Haciendo algunos ajustes en base a los descargos (propios del proceso del análisis de correspondencia), el patrimonio neto final de Gubetich en 2014 era de G. 2.916 millones y para 2018 era de G. 22.873 millones.

Según los cálculos del ente de control, Gubetich incrementó su patrimonio en más de G. 19.956 millones.

Es en este punto donde saltan las diferencias, pues esa cifra estaba muy por encima de la variación máxima permitida para Gubetich.

La variación máxima permitida se calcula con una fórmula en la que se tienen en cuenta todos los ingresos mensuales y anuales, las cuentas a cobrar, también los pasivos (deudas), los ingresos por rendimiento y los ingresos fuera de la función pública.

En resumen, la Contraloría detectó que Gubetich no podía justificar el origen de unos G. 11.234 millones de ese crecimiento.

US$ 3 millones en depósitos

En los cuatro años del millonario crecimiento patrimonial, el de mayor movimiento fue el 2016. En ese entonces, Gubetich depositó en sus cuentas unos US$ 3,2 millones.

Esto fue confirmado también ayer por Armindo Torres, director de declaraciones jurada de la Contraloría, a radio ABC Cardinal.

En una sola transacción, recibió US$ 1,7 millones, seguida por otra de US$ 1,5 millones.

Tras esos depósitos, Gubetich inició varias inversiones. Ese mismo 2016, el entonces titular de Conatel se compró departamentos en Ingleses, barrio donde se ubica una de las playas más importantes de Florianópolis, ubicado en la zona sur de la isla que es capital del estado de Santa Catarina de Brasil. Declaró una inversión de 1.450.000 reales, unos US$ 357.000 para el cambio de la época.

Luego llegaría una casa quinta de ocho hectáreas ubicadas en San Juan del Paraná, distrito de Itapúa, que tasó en US$ 800.000. Y también departamentos en un edificio ubicado en el barrio Las Mercedes de la capital que tasó en un total de US$ 330.000.

A todo esto, se le sumaron seis certificados de depósitos de ahorro (CDA) por un valor total de US$ 300.000 en el Banco Itaú y uno por US$ 900.900 en el Banco GNB.

Contraloría detectó también que Gubetich no declaró varias de estas inversiones.

Sin reportes de Seprelad

Armindo Torres, director de declaraciones juradas de la Contraloría, detalló que hay certificados de depósitos de ahorros que no fueron detallados en las declaraciones juradas de Gubetich. También señaló que se realizaron averiguaciones con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y se detectó que no existían reportes sobre los movimientos.

“El incremento que él (Gubetich) tuvo es mucho mayor de lo que declaró en el IRP. Depositaba dinero en bancos y no se justificaba el origen”, resaltó.

Asimismo, dijo que se detectaron “depósitos inusuales” en cuentas bancarias por parte de Gubetich, como en el año 2016, cuando depositó más de US$ 3 millones.

Ese año, mediante un depósito de más de US$ 1.700.000 y otro por US$ 1.500.000, el expresidente del IPS habría realizado un depósito total de US$ 3.290.000 en una cuenta bancaria mientras él formaba parte de la función pública

“Se le preguntó de dónde salió el crecimiento patrimonial y no satisfacen las respuestas. Dijo que tenía muchos pasivos, créditos para invertir, pero ninguno se puede comprobar y no coinciden con las inversiones. También cruzamos todos los datos con Seprelad y no hubo reporte alguno. Hay varios depósitos, en el 2015 hubo uno de 8.000 millones de guaraníes y él tiene que demostrar de dónde salió ese dinero”, finalizó.