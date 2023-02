Estigarribia: Cartes puede convertirse en “el emperador de la derrota”

Para el analista político Hugo Estigarribia, un gran gesto político que podría tener el empresario Horacio Cartes es renunciar a la presidencia del Partido Colorado.

El exsenador colorado sostuvo que si Cartes insiste en ocupar el cargo, puede llegar a convertirse en “el emperador de la derrota”, porque a sabiendas de que está perjudicando la suerte de su partido, con un problema que él se buscó por los negocios que hace, sigue hipotecando la suerte de su partido”.

Estigarribia añadió que así como sus fanáticos dicen que Cartes le hizo volver al Partido Colorado el poder, “si no era colorado no iba a ser presidente”.

Es un ancla, un lastre a la candidatura

El analista criticó a Cartes diciendo que es “un ancla, un lastre a la candidatura, pero si se aleja de la campaña, si Santiago Peña hace campaña, si se integra el otro sector colorado, puede cambiar la suerte del partido”, vaticinó Hugo Estigarribia.

“A nadie le gusta tener un líder segundón, títere, ya tuvimos experiencias nefastas en el pasado. El colorado quiere que su candidato lidere y eso no se está viendo en Peña. Por otro lado Efraín (Alegre) no despierta simpatía y lo más grave, se nota que no quiere a los colorados, entonces el colorado es difícil que le siga”, analizó el exsenador.

Estigarribia vaticinó que los votos colorados que podrían definir probablemente irán a otros colorados, “como una especie de señal para la dirigencia, del tipo de coloradismo que tendrían que hacer”.

Votos podrían ir a Payo Cubas

Hugo Estigarribia opinó que muchos de los votos colorados “irán a Paraguayo Cubas”.

“El colorado decente está cansado de que se le diga bandido, corrupto, tu partido es una vergüenza. Quiere dar un mensaje a la cúpula”, analizó el político.

Por otra parte, Estigarribia señaló la falta de definición ideológica de Efraín Alegre como un punto en su contra. “Festeja la victoria de Petro, de Lula, y pone de vicepresidenta a una candidata de ultraderecha. La gente quiere tener seguridad”, criticó Hugo Estigarribia.

Resaltó que en materia de los factores de poder, los círculos empresariales “prefieren lo que hay que algo por verse”.

Lugo, un factor importante

También habló de Fernando Lugo, a quien señaló como un factor importante, la principal figura de la izquierda, y el anuncio que haga a favor de uno u otro candidato puede volcar muchos votos a la izquierda”, vaticinó.

Además, mencionó que la izquierda pone sus fichas en la lista de senadores, y en esa lista están candidatos de los dos movimientos.

Para Estigarribia, la estrategia de la izquierda es meter la mayor cantidad de legisladores posible, y tener espacios de poder ya sea con Efraín Alegre o con Euclides Acevedo.