Elección de miembro de la Corte define nueva mayoría, aseguró Pedro Santacruz

Eduardo González, José Alderete y hasta el mismo Horacio Cartes estarían operando para que Rubén Romero sea el tercer integrante de la terna para Ministro de la Corte, según denunció el senador Pedro Santacruz.

“La deducción que estamos haciendo es que hay un operativo de llevarlo a Romero como el tercer integrante de la terna. Afirme esto, por eso me enviaron un escribano”, agregó

En ese sentido, opinó que al enviar al escribano no solamente se puede interpretar como un amedrentamiento al congreso, sino también al Consejo de la Magistratura.



“Esta gente sigue en lo mismo, controlar el Poder Judicial. Venimos de una era nefasta, la era de Fretes, Blanco y Bajac. La admisibilidad es un negocio, se cobra US$ 20 mil dólares, y hay 4 ó 5 mil expedientes sobre eso”, lamentó.

Si no definen terna, deberán iniciar nuevo proceso.

Santacruz explicó que Rufinelli, Bogarín y Miranda tienen el veto hacia cualquier elección que se pueda hacer, al igual que los otros miembros. “Sin ellos no se llega a los 6 votos. Necesariamente tenemos que llegar a un acuerdo para tener la terna, si no no hay terna”, aseguró.

Agregó que la inclusión de Gustavo Santander y Gustavo Ocampos en la terna, pese a todas las diferencias entre los miembros del Consejo de la Magistratura, se logró debido a que tienen un buen margen de dialogo con Bogarín, Rufinelli y Miranda, asegurando que los tres tienen también independencia en sus decisiones. Aseguró que si no llegan a un acuerdo, probablemente deban hacer un nuevo proceso.



“Tenemos de diez a once días hábiles, estamos dentro del proceso y hasta podemos prorrogar, pero llegado un momento, si no llegamos a ternar, tenemos que hacer un nuevo llamado”, aseveró.

Explicó además que al darse a conocer un supuesto caso de plagio de Rubén Romero, con el Frente Guasu se reunieron para estudiar un reglamento que establede que solamente se puede presentar para la tesis del doctorado la gente que tiene promedio 3, y en este caso, Romero tenía 2.58. “No era elegible para el doctorado. La posición de la bancada es hacer notar eso”, refirió.