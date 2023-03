Esto es lo que dijo Bogarín tras ser designado “significativamente corrupto” por Estados Unidos

Luego de que el Consejo de la Magistratura (CM) decidió aceptar el pedido de permiso que solicitó Jorge Bogarín Alfonso como representante de este órgano ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), este habló con la prensa para dar su posición. Alegó que la noticia de su designación por Estados Unidos como “significativamente corrupto” tomó con sorpresa y desconoce el porqué de esta decisión del país norteamericano

“De hecho fue una sorpresa para todos. Desconozco por qué se me está acusando y me gustaría saber exactamente de qué me acusan”, alegó.

Sobre vinculación con el otro designado como “significativamente corrupto”, Vicente Andrés Ferreira Rodríguez, manifestó que lo conoce y comparte comentarios con el mismo. “Yo lo conozco. Él es abogado, funcionario del Poder Judicial del departamento de San Pedro. De alguna u otra manera intercambiamos comentarios sobre lo que es el gremio”, manifestó.

Sus próximas acciones serán someterse a la justicia para que sea investigado. “Voy a aclarar y salir con la frente en alto, como siempre lo hice. Yo me someto a la ley porque soy un hombre de derecho. En ese sentido, hoy presenté una nota a la fiscalía para ponerme a disposición y ponerme a consideración de toda la ciudadanía”, detalló.

Asimismo, también gestionará, vía cancillería, dar con autoridades extranjeras, según dijo. “Lo importante es que, en estos días, voy poder darme la oportunidad de gestionar algún tipo de encuentro, no solamente con la cancillería paraguaya, que es la vía de dar con las representaciones extranjeras. También voy a hacer lo mío ante la Embajada de Estados Unidos; primero para someterme”, subrayó Bogarín.

Reiteró su inocencia y transparencia en su gestión. “Estoy confiado de que de alguna u otra manera voy a tener la oportunidad de aclarar porque yo no tengo nada que esconder. Soy una persona transparente desde la propia publicación de mi agenda todos los días”, sostuvo.

El Gobierno de Estados Unidos informó hoy que Édgar Melgarejo, extitular de la Dinac; Jorge Bogarín, del Consejo de la Magistratura, y Vicente Andrés Ferreira Rodríguez, primo del imputado intendente de San Pedro de Ycuamandyyú, fueron agregados a su lista de “significativamente corruptos” por involucramiento “en corrupción significativa”. Utilizaron recursos públicos para beneficio personal, conforme acusaron.