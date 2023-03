Empresarios brasileños se reunirán con Alegre mañana

El encuentro entre Efraín Alegre y la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil será mañana martes 28 de marzo, a las 08:30, en el salón New York, Torre 2, Piso 10 del WTC Asunción. Tras la disertación, se procederá a la serie de preguntas y respuestas con cupos y acreditaciones limitadas.

Precisamente semanas atrás, el presidenciable de la Concertación, férreo crítico de recuperar la soberanía de Itaipú y el costo de la energía a precio de mercado, ya mantuvo un encuentro con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, cuando este último visitó el país para reunirse con los principales aspirantes a la presidencia.

En ese entonces Alegre escribió en sus redes “Mantuvimos una amena conversación con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, y el embajador José Antonio Marcondes de Carvalho, sobre los desafíos de nuestros países hermanos y de América Latina. Esperamos tener una excelente relación regional con nuestros vecinos, con cooperación mutua para el desarrollo de nuestros pueblos y la defensa y fortalecimiento de la democracia”.

Según informes del 2022, el comercio bilateral llega a US$ 3.000 millones anuales. Entre los productos que exportamos al Brasil se destacan la energía eléctrica (US$ 556 millones al primer semestre), soja (US$ 165 millones), maíz (US$ 115 millones), carne (US$ 111 millones), hilos y cables (US$ 95 millones), entre otros.

Por otra parte importamos desde el vecino país vehículos para transporte de pasajeros (US$ 79 millones), maquinaria agrícola (US$ 79 millones), conductores eléctricos (US$ 39 millones), abonos fertilizantes (US$ 34 millones), cervezas (US$ 32 millones), y otros.