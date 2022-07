Se espera concretar negocios por más de US$ 100 millones en Foro Paraguay-Brasil

Directivos de la Cámara De Comercio Paraguay - Brasil en conferencia de prensa hoy anunciaron con gran expectativa la realización del Foro Paraguay-Brasil, actividad que nuevamente se realizará en formato presencial el 10 y 11 de noviembre próximo en el Centro de Convenciones del Paseo Galería, y donde esperan concretar negocios por más de US$ 100 millones.

En el 2021, en su formato virtual el Foro Paraguay Brasil concretó negocios por US$ 115 millones con mas 10.000 participantes. En cuanto al modo presencial se espera contar con la asistencia de unas 2.000 personas en los dos días de presentación.

Durante la presentación de la actividad, el titular de la CCPB Antonio Carlos dos Santos, presidente de la CCPB mencionó que hay expectativa de inversores del vecino país en distintos rubros que están mirando a nuestro país como un mercado atractivo para seguir apostando. El directivo mencionó que en el contexto actual, donde los precios de logística y flete en el mundo se han disparado, muchos empresarios brasileños están analizando alternativas. “Importar de Paraguay por ejemplo, ensamblando aquí, en lugar de traer los productos de China”, expresó.

En ese sentido detalló que hay mucho interés en seguir expandiendo el rubro de maquila como el ensamblado de autopartes, el rubro de textiles y otros.

El comercio bilateral entre Paraguay y Brasil llega a aproximadamente US$ 3.000 millones anuales. Entre los productos que exportamos al Brasil se destacan la energía eléctrica (US$ 556 millones al primer semestre), Soja (US$ 165 millones), Maiz (US$ 115 millones), Carne (US$ 111 millones), hilos y cables (US$ 95 millones), entre otros. Por otra parte importamos desde el vecino país Vehículos para transporte de pasajeros (US$ 79 millones), maquinarias agrícolas (US$ 79 millones), conductores eléctricos (US$ 39 millones), abonos fertilizantes (US$ 34 millones), cervezas (US$ 32 millones), entre otros.

Empresarios de la CCPB resaltaron las ventajas comparativas que tiene Paraguay como el buen clima para negocios, estabilidad, baja carga tributaria, aunque todavía se tropiezan con algunas trabas que están más relacionadas a las gestiones de logística.

Trabas en logística

Por su parte, Fabio Fustagno, director de la CCPB lamentó que pese a todas las ventajas que tiene Paraguay para las inversiones, todavía tropiezan con algunas trabas, especialmente en el tema de logística y despacho. Mencionó como ejemplo que una carga de mercaderías que sale de Sao Paulo tarde en promedio como un día y medio para llegar al paso fronterizo, pero se demora entre 3 a 5 días para ser despachado. Cada día de demora representa un costo importante para el empresario, ese es el principal problema actualmente, detalló.

No obstante, manifestó que hay un interés creciente de expandir los negocios desde ambas partes.