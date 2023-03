UIP cuestiona que peso del subsidio a transportistas lo cargue todo el país

El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, recalcó que la filosofía del citado gremio es contraria al subsidio, por lo que lamentan que el Estado desde hace doce años asiste el servicio del transporte público del Área Metropolitana. Añadió que pese al paso del tiempo y los millonarios desembolsos, no se aprecia una mejoría en la prestación que dan a los usuarios.

“Vemos unidades que no están acorde a los tiempos que vivimos”, afirmó. Dijo también que es notorio el déficit de la calidad del servicio que brindan, lo cual es fácilmente comparable al visitar otros países y recorrer sus capitales. “Vemos mucha diferencia en cuanto la calidad del servicio, y al salir del Área Metropolitana, empeora más, incluso en capitales departamentales”, comentó

Cabe señalar que el Estado subsidia el servicio desde en 2011, cuando el entonces presidente Fernando Lugo creó el beneficio firmando el Decreto N° 6630. Desde entonces, los empresarios ya se alzaron con más de US$ 112 millones y recién desde la implementación del billetaje electrónico se conoce la cantidad de boletos vendidos, y los montos de las transferencias triplicaron.

En el 2020, los subsidios a los empresarios del transporte público costaron a los contribuyentes de todo el país US$ 10 millones ; en 2021, US$ 21 millones, y hasta setiembre del 2022, US$ 33,6 millones.

Incluso, en 2013, bajo el gobierno de Horacio Cartes, los empresarios de transporte cobraron un bono único de US$ 30.000 por renovación de flota, que conforme a los datos oficiales, que en total representó un desembolso estatal de US$ 9 millones por 300 buses.

Duarte recalcó que el servicio de traslado masivo de personas es de interés del gremio, pues se subsidia con los impuestos de todos los contribuyentes y es una prestación que afecta directamente a todos los colaboradores de los socios.

Lamentó que los trabajadores tengan que perder horas aguardando los buses en las paradas, a causa de las “reguladas” de las frecuencias, situación que afecta la calidad de vida de la gente. “Vamos analizar este tema con la directiva de UIP”, anunció Duarte.

Servicio sin control efectivo

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) investiga dos licitaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la provisión del Centro de Control y Monitoreo (CCM), el “cerebro” del billetaje electrónico. Este software es clave para controlar el cumplimiento de las obligaciones de los empresarios, tanto en frecuencia e itinerario, pues hasta ahora no lo hace.

