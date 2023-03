Pedro Santacruz no retrocede y anuncia que hará denuncia formal ante la Fiscalía

El senador, actualmente militante de las filas del Frente Guasu, Pedro Santacruz, advirtió en contacto con ABC Cardinal que no retrocederá ni un solo paso en sus denuncias contra el sistema de aprietes en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Dijo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, puede hacerle “todas las demandas que quiera” y enviarle “todos los escribanos que quiera” y que eso no lo amedrentará ni le hará retroceder en sus denuncias.

Es más, anunció que hará la denuncia formal de los hechos de corrupción que mencionó ante la Fiscalía.

Entre los hechos que denunciará citó, además del “sistema de aprietes”, nuevamente a César Diesel por “utilizar su cargo para meter a su hijo Guillermo Diesel a un importante cargo en el Tribunal Electoral. El otro hijo está en el JEM”, añadió.

“Quieren seguir con la misma política de Fretes”

Ahora, además de mencionar al presidente de la Corte, también incluyó en el esquema de prácticas cuestionables al doctor Alberto Martínez Simón.

Aseguró que hay sectores en la Corte “que quieren seguir con la misma política de Fretes: (Alberto) Martínez Simón también. No voy a dar un paso atrás, voy a afrontar todas las cosas que vienen”, apuntó.

El senador Pedro Santacruz sostuvo que siempre hizo sus denuncias responsablemente, asumiéndolas públicamente.

“Tomo esto como un amedrentamiento”

Apuntó que se guía por el principio de transparencia y que las declaraciones del doctor César Diesel solo le hacen reafirmarse en su postura de que este utiliza su cargo de miembro del JEM.

“No voy a retroceder. Esto es a mí no me asusta, la ciudadanía debe conocer lo que está pasando. Tomo esto como un amedrentamiento”, dijo sobre la denuncia penal que el doctor César Diesel anunció que presentará contra él por supuesta acusación falsa.

“Conmigo no lo van a conseguir, no me van a amedrentar. Voy a pedir una línea de investigación en la Fiscalía. No tengo nada que esconder”, aseveró el legislador.

“Me alegra que anuncien su demanda”

Enfatizó en que este es el momento de luchar por la independencia del Poder Judicial y la seguridad jurídica.

“Me alegra que anuncien su demanda; se ve que el doctor Diesel desconoce la cuestión de los fueros, pero ese es su problema. Ese es el tipo de miembros de la Corte que tenemos”, criticó el senador.

“Cueste lo que cueste vamos a transparentar la Justicia”, agregó Santacruz.