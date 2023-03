César Diesel denunció al senador Pedro Santa Cruz por supuesta denuncia falsa

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, en compañía de su abogada, Ingrid Junghanns, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General en contra del senador Pedro Santa Cruz por supuesta denuncia falsa en su contra, ante las afirmaciones del senador de que el esquema de aprietes en el JEM continúa y que Diesel sería parte de este.

La abogada del titular de la máxima instancia judicial fue consultada acerca de los fueros que protegen al senador por las denuncias que realiza y dijo que la fiscalía puede iniciar la investigación y solo en el momento de realizar la imputación debería pedir a la Cámara correspondiente su desafuero.

Consultada con respecto a la injerencia que podría tener el denunciante, como presidente de la Corte, dijo que una denuncia como la realizada por el senador Santa Cruz afecta a la institucionalidad de la Corte, aunque recalcó que Diesel hace la denuncia de manera personal, como cualquier ciudadano, resguardando su nombre.

Consultada acerca de la posibilidad de que el senador se rectifique, la abogada dijo que solamente pide que el Ministerio Público abra la investigación y negó cualquier tipo de conexión del titular de la Corte ante un esquema como el denunciado, recalcando que Diesel está a disposición de la Justicia para lo que hubiere lugar.

Diesel evitó hablar de la conexión de su hijo con Bogarín

Consultado con respecto a la vinculación de su hijo con Jorge Bogarín, señaló que no iba a emitir opinión al respecto porque solo fueron a presentar la denuncia por los dichos del senador.

Diesel dijo que el tema no tendría relación con los vínculos de su hijo con Bogarín, a pesar de que justamente en la denuncia, Santa Cruz dice que el esquema está integrado por Bogarín y Diesel, además del diputado y titular del JEM, Rodrigo Blanco, y el también diputado Hernán Rivas.

Consultado nuevamente sobre los fueros de Santa Cruz, dijo que este habló en su carácter de miembro del Consejo de la Magistratura y que, en caso de que tenga fueros, tendrían paciencia. Diesel volvió a negarse a responder cuando le preguntaron si su hijo fue ingresado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Señaló que Santa Cruz debe probar lo que dijo y que el motivo de esta denuncia sería que él está molestando a alguien, recalcando que está dispuesto a someterse a cualquier investigación que surja de la denuncia formal que prometió presentar el senador, negando que su cargo de presidente de la Corte y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados pueda entorpecer una causa en su contra.

Santa Cruz dijo que no retrocederá ante amedrentamientos

El senador Pedro Santa Cruz se ratificó ayer, miércoles, en las denuncias que realizó ante el Consejo de la Magistratura, refiriéndose a que el sistema de aprietes del JEM sigue en pie. Volvió a señalar a César Diesel por otorgar a su hijo un importante cargo en el Tribunal Electoral y esta vez incluyó a Martínez Simón entre los que realizan estas cuestionadas prácticas.

Santa Cruz dijo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, puede hacerle “todas las demandas que quiera” y enviarle “todos los escribanos que quiera” y que eso no lo amedrentará ni le hará retroceder en sus denuncias.

Santa Cruz anunció ayer que hará la denuncia formal de los hechos de corrupción que mencionó ante la Fiscalía, entre los que citó, además del “sistema de aprietes”, nuevamente a César Diesel por “utilizar su cargo para meter a su hijo Guillermo Diesel a un importante cargo en el Tribunal Electoral. El otro hijo está en el JEM”, añadió.

“No voy a retroceder. Esto es a mí no me asusta, la ciudadanía debe conocer lo que está pasando. Tomo esto como un amedrentamiento”, dijo el senador ayer. “Conmigo no lo van a conseguir, no me van a amedrentar. Voy a pedir una línea de investigación en la Fiscalía. No tengo nada que esconder”, concluyó ayer el legislador.

