La ANR puede tener un “emperador de la derrota”, advierte dirigente de base

- No es normal escuchar a un líder de base criticar con tanta vehemencia a sus dirigentes, más todavía en tiempos cruciales como este. ¿Qué es lo que dijo exactamente de Santiago Peña y Horacio Cartes?

- Lo que dije es que Cartes tiene que irse a su casa y que Santiago Peña todavía tiene tiempo de demostrar que no es peón de nadie. Yo lo que hice fue advertir que a 20 y tantos días de las elecciones teniendo la posibilidad de ganar corrigiendo ciertas cosas, si eso no ocurre es exclusivamente por la soberbia del presidente del partido Horacio Cartes. Ya tuvimos un mariscal de la derrota, ahora vamos a tener un emperador de la derrota. El único culpable si pierde el Partido Colorado será Horacio Cartes. Muchos piensan como yo pero no se animan a decir...

- ¿De qué sirve que Cartes se aparte ahora?

- El daño que está haciendo a la candidatura de la Lista 1 es irreversible. Ellos no pueden soslayar. Una cosa era que las encuestas en el mes de enero decían una cosa antes de las sanciones de Estados Unidos, y otra cosa son las encuestas a partir de las sanciones. Cada vez se reduce más el margen de diferencia que hay entre Santi Peña y el candidato opositor de la Concertación que es Efraín Alegre...

- ¿Y qué puede pasar si pierde el partido? Son 70 años casi ininterrumpidos. ¿La vida sigue igual?

- No. La vida no va a seguir igual si pierde el Partido Colorado. Realmente va a ser una desgracia. Imagínese, hoy nomás siendo ellos (los cartistas) los mandamases del partido lo único que escuchamos son amenazas. Ellos (los cartistas) nos dicen ahora mismo. “Después del 30 de abril, ustedes (los de Fuerza Republicana-Añetete) se van a ir todos a la mierda. Les vamos a echar a patadas...”. De mí dicen barbaridades: “Traidor”, “A este Soria le vamos a quitar a patadas...”, “hay que ir a quitarle con una escopeta a balazos de Itaipú...”.

- Santiago Peña dijo que algunos colorados funcionarios no tienen que hacerse “los guapitos” porque deben sus cargos al partido...

- Como si fuera que los técnicos colorados no estamos preparados. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas, en Ciencias Ambientales, soy ingeniero en Ciencia Ambiental, tengo una maestría en Gobernabilidad, otra en Administración Pública. Estoy terminando un doctorado con énfasis en Gobernabilidad y hago una maestría en Planificación y Conducción Estratégica. A mí me echaron como jefe de áreas protegidas de la Itaipú siendo dirigente del partido cuando hacíamos campaña para que Cartes sea presidente de la Junta de Gobierno, habiendo quitado un crédito para solventar la campaña. El actual jefe de campaña José Alberto Alderete cuando fue director de Itaipú ignoraba a los técnicos colorados de carrera... Ya le habrá escuchado decir al Presidente de la República (Mario Abdo Benítez): ¿quiénes son ellos para cuestionar nuestro coloradismo? ¿quiénes fueron los que manejaron el Gobierno de Cartes? sus gerentes. ¿Dóonde estuvo la dirigencia colorada durante el gobierno de Horacio Cartes? En el freezer. No nos olvidamos de aquella frase de López Moreira (el que fue secretario de Cartes) en el Palacio de Gobierno: “no necesitamos seccionaleros”. Hasta hoy nos desprecian. Están equivocados. José Alberto Alderete está equivocado, como cuando ignoraba olímpicamente a los técnicos colorados en Itaipú.

- ¿Es una condición la salida de Cartes?

- Hay una realidad que no se puede soslayar, que el presidente del partido fue sancionado por Estados Unidos acusado de lavado de dinero y conexiones con el Hezbolá. Son acusaciones muy graves. Yo pedí que renuncie porque no podemos tener un presidente del partido que tenga ese tipo de relacionamiento. El hecho de que se haya alejado de sus empresas demuestra que existen esas sanciones y que no puede negar. Lo más grave es que ni siquiera puede administrar la Junta de Gobierno financieramente.

- ¿No puede?

- No puede. Hoy él no puede pagar salarios, no puede quitar los créditos para solventar la campaña, delegar su firma tampoco es válida. Es anti estatutaria. Estamos sin los recursos necesarios para afrontar el día “D”. Lo que sabemos es que los créditos solicitados ya fueron rechazados por cinco bancos. Si no se tiene esa plata ¿cómo vamos a movilizar nuestra gente? ¿De dónde van a salir los recursos?

- Alderete aseguró que habrá plata...

- ¿De dónde están saliendo hoy los recursos si no es de los bancos? ¿Se usa plata sucia para financiar la candidatura de algunos gobernadores y diputados? Eso es lo preocupante. Nos están exponiendo a una campaña financiada con dinero negro, plata malhabida.

- La vehemencia suya es por la falta de plata para la campaña...

- No. La falta de dinero es apenas una consecuencia. Acá lo que realmente repercute en forma negativa es la imagen de Horacio Cartes. En este momento es un lastre para la lista 1. Uno sale a la calle y le dicen: “cómo le vamos a votar a Santi Peña si Peña es Cartes, y Cartes es Santi Peña y Cartes hoy está acusado de ser cómplice del terrorismo internacional”. La gente tiene miedo porque no quiere ser cómplice. El cartismo hace creer que nosotros estamos haciendo una campaña abierta a favor de Efraín Alegre y no es así. Cartes no es el Partido Colorado ni el Partido Colorado es Cartes.

- ¿Cómo lo ve a Santiago Peña hoy?

- Nosotros, en la campaña electoral interna, alertábamos que Santiago Peña es un peón de Cartes. Después de ganar en diciembre él debió separarse de su padrino político. Perdió la oportunidad. A partir del 26 de enero cuando se conocieron las sanciones norteamericanas, las cosas se agravaron. Por más que les decimos que hay que votar por Santi en las bases nos dicen que les queremos joder. Antes, el karaíi guasu bajaba la línea y decía por quién había que votar. Hoy son los jóvenes los que deciden por quién van a votar sus abuelos, sus tíos y la gente mayor.

- ¿Por qué cree que no renuncia?

- Porque no le interesa el partido. El está en primer lugar, en segundo y tercer lugar. Hoy está usando la estructura de la Junta de Gobierno para parapetarse políticamente y hacerse el perseguido político y él no es ningún perseguido político. Usa la Junta de Gobierno como respaldo de sus negocios.

- Qué le responde a aquellos que dicen que ustedes son desagradecidos porque en sus peores momentos recibieron la ayuda de Cartes?

- En mi caso, yo no le debo nada a Cartes ni él me debe nada a mí. Al contrario, nosotros somos los que siempre nos opusimos a que ingrese al partido en la forma en que ingresó, comprando conciencias de convencionales. Cambiaron el estatuto partidario para facilitar su ingreso y acondicionar su candidatura para la Presidencia de la República. Nosotros sin embargo decíamos y lo sostenemos hoy con mucha más propiedad que esa incorporación para lo único que sirvió fue para prostituir la política nacional. El propio Gobierno de Estados Unidos dice que sobornó a parlamentarios para aquella “enmienda sangrienta” (a favor de su reelección) de 2017 a la que también nosotros y muchos colorados nos opusimos.

- Pero también ustedes lo adoptaron cuando el partido estaba en desbande, en la llanura, cuando les ganó Fernando Lugo en 2008...

- Yo le hago una pregunta: ¿usted piensa que Horacio Cartes podía aspirar a ser presidente de la República sin el Partido Colorado? Jamás de los jamases. Entonces, cualquier deuda que supuestamente el Partido Colorado o los referentes pudieron haber tenido con él, ya se saldó suficientemente con haberle ungido Presidente de la República del Paraguay. Desgraciadamente, usó la Presidencia para beneficio propio. Tuvo acceso y llevó información privilegiada del Estado para multiplicar sus empresas. Compró una cementera, una cadena de estaciones de servicio. Tenía información privilegiada sobre Petropar. Fue acusado de utilizar el Banco de Fomento para hacer lavado de más de 100 millones de dólares de Messer. No tiene por qué el Partido Colorado ser desagradecido con él. Somos 2.500.000 afiliados. El problema que atraviesa el partido en este momento es por la ambición desmedida de su presidente. Se comprueba una vez más que el que tiene plata quiere más plata, el que tiene poder quiere más poder. Como se ha visto, manejaba el Poder Judicial, el Jurado de Enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura. Manejaba todos los órganos de control del Estado. Manejó la estructura cambiaria como quiso en sus cinco años de poder. El Banco Central lo manejaba como su Ministerio de Hacienda. Su nueva estrategia es convertir a su candidato en presidente de la República porque no pudo ser el presidente de la República de facto...

- ¿Es difícil entonces hacer campaña por el candidato a presidente?

- Hacemos campaña. En un día visitamos 30 casas en compañía de los candidatos a concejales y el intendente pero nos encontramos con ese cuestionamiento de la dirigencia. “¿Por qué hay que votarle a un candidato que depende de Cartes?”. Si hubiera dado un paso al costado, otro panorama podíamos haber tenido hoy...

- Esta división también se vio en 2008 entre nicanoristas y los castiglionistas que se sintieron trampeados. Se decía también que Blanca Ovelar iba a ser títere de Nicanor. ¿Es el mismo escenario?

- No. Nunca se supo el resultado real de aquellas elecciones. La diferencia fue de apenas 3.500 votos. No se sabe si se fraguó. Esta vez, Fuerza Republicana perdió el 18 de diciembre y al día siguiente de las elecciones el presidente nos reunió y nos dijo: “a partir de ahora lista 1 de punta a punta”. Lo que pasa hoy es que el cartismo nos tiene una rabia, no nos da participación en nada, ni en la organización, ni en las actividades que se realizan. En Alto Paraná nuestra dirigencia fue excluida. Es la soberbia de un equipo que no pudo asimilar su victoria porque su victoria fue artificial, basada en el dinero, en la prepotencia. En vez de invitar quieren imponer. Llaman lista, controlan quién va y quién no va. En este país en esta época ya no se puede imponer nada a nadie. Iguéno la colorado pero ani reheka chupekuéra porque lo mitã opytátante hógape. Nohomo’ãi ovota (se va a quedar en su casa y no va a votar).

- Es lo que pasó en el 2008. Hasta le votaron en contra...

- Ese fue un escenario diferente porque hubo un tufo de fraude en la interna (a favor de Blanca Ovelar). Hoy no tenemos eso. Lo que tenemos es la soberbia de un líder partidario reflejada en todos los niveles de su dirigencia. Ahí le tiene a Bachi Núñez, a Enrique Riera denostando contra nuestro líder que es Mario Abdo Benítez, un tipo que quitó 500.000 votos. ¿Ellos piensan que vamos a aplaudirles cuando quieren a sabiendas que nos van a degollar si llegan?

- ¿Cuántos años?

- Yo tengo 44, activo desde los 15 años de la mano de mi padre, Atanasio Soria, un antiguo dirigente de Puerto Antequera, que comenzó como humilde enfermero del puesto de salud de Puerto Antequera, jubilado, de 85 años.

