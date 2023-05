“Payo es un populismo destructivo pero se vuelve el opositor más fuerte”, según analista

Las Elecciones Paraguay 2023 dejaron a su paso la aparición de una tercera fuerza detrás de los colorados y liberales. Se trata del Partido Cruzada Nacional liderado por Paraguayo Cubas. Varios análisis políticos dan su postura sobre el carisma que trasmite, pero a su vez critica los mensajes que emite con tal de mantener “fuerte” a su gente.

El politólogo Marcello Lachi habló en ABC AM 730 y expuso su parecer sobre la conducta y todo lo que está generando en la población. Calificó a Payo de populista y que en sus declaraciones es destructivo y no constructivo.

“Sobre las movilizaciones que él impulsa, no es porque tiene una estructura con órdenes, sino que todo se genera de manera espontánea. Él basó su candidatura en expresiones de odio, de contestaciones y que resalta la rabia de la ciudadanía contra la realidad.

Considera que a Payo es difícil definirlo con una ideología, porque en momentos tiene ideas de Bolsonaro, en otras chavistas y luego de centro.

“Su discurso de odio, al paredón y los echamos a patada, puede tener fuerza porque la gente se siente afectada por el mal desempeño del gobierno colorado, principalmente durante la pandemia del Covid”, enfatizó.

La figura de Payo como el principal opositor a la ANR

Dentro de su análisis describió a Cubas como el que lidera ahora a la oposición al gobierno colorado. “Su juego y táctica es para mantener a su gente por el entusiasmo que construyó, él podría ser la única oposición y los otros partidos se doblegarían a él. Pero no creo que Payo sea la mejor opción opositora”, refirió Lachi.

“No creo que se instale el fascismo en Paraguay”, considera.

“Efraín no despertó apoyo ni de su familia”, dijo Lachi

También se refirió a quizá el gran perdedor de los comicios, Efraín Alegre. Fue contundente al decir que ni en su familia habrá despertado entusiasmo.

“Efraín no tuvo propuestas, nunca se entendió lo que quería hacer, otra vez parecía una fotocopia de Abdo. Si no sos líder y carismático, en realidad se ayuda a los colorados a fortalecerse”, resaltó.

Comentó que su candidata a vicepresidenta Soledad Núñez no tuvo la culpa de estos malos resultados. “Ella se vio destruida por creer en Efraín”, indicó.

Dijo que reconstrucción de oposición debe basarse en un futuro candidato joven

Al opinar sobre la situación desfavorable de los opositores y principalmente de la conocida como la izquierda, puso énfasis en Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este y su movimiento Yo Creo que pudo ganar varios escaños en el parlamento.

“Hay una persona que será clave en el futuro que es Prieto. Los liberales también necesitan líderes jóvenes. La oposición debe cuidar y fortalecer a sus figuras porque la gente ya no quiere a candidatos de 60 años o más”, sostuvo.

Teme lo que haga la mayoría colorada en ambas cámaras del Congreso

Hizo también una apreciación de lo que ocurre con las bancas ganadas para el Congreso Nacional. Su temor es que esta mayoría simple le da el poder a los colorados de echar a cualquier colega, inventando causas.

“Al que no le gusta le echan. No me sorprenderán alianzas coyunturales de algunos colorados con liberales, porque la ANR no está del todo unida. No veo tan simple que el cartismo absorba todo”, sentenció.