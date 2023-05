Fuerza Republicana se reúne mañana con Wiens

“Nosotros fuimos invitados por nuestro candidato Arnoldo Wiens a un almuerzo de confraternidad mañana y voy a participar”, dijo Narváez.

Si bien no quiso decir si sigue o no en el oficialismo, reconoció que le reprocharon en su momento que haya sido de las primeras en acercarse a hacer campaña con Santiago Peña.

“Yo había participado del acto de proclamación (de autoridades de la ANR) porque considero que si no existe una duda en cuanto al escrutinio o algún fundamento de nivel, no existe fundamentos para no integrarse a una campaña y eso en su momento había generado rechazo de ciertos candidatos a senadores que estaban más cerca del presidente (Mario Abdo), que quizá por celo hicieron una campañita en contra nuestra”, refirió.

Acotó que “sería brillante” tener una bancada única, atendiendo a que “durante las elecciones generales convivimos en una bancada unificada” casi sin fugas. Actualmente FR tiene 23 de los 48 diputados electos, pero no se descartan fugas antes del inicio del periodo.

Sostuvo que de momento, nadie le ofreció ser una de las candidatas a presidir la Cámara de Diputados ni ocupar la mesa directiva, y reconoció que su objetivo principalmente es dar gobernabilidad a Peña.

“En ningún momento dejé de hablar con ninguno, ni con el cartismo, ni nadie, para empezar estaba luego como líder del bloque. Sí escucho que suenan varios nombres (para la mesa directiva), no tuve ninguna conversación en referencia a lo que sea mi persona. Sí tengo la intención de que podamos nosotros ayudarle a nuestra sociedad a pasar este momento que estamos viviendo con toda esta irritación ciudadana que existe que pueda ser dañina para nuestra sociedad y nuestra democracia y para lo que es la imagen internacional”, dijo.

Si se unen no cree que se comporten como “aplanadara”

“Se necesita poder tener gobernabilidad para poder construir, al menos a eso yo apunto”, remarcó sobre la postura que pretende asumir, y si bien no descartó que si se unen, la ANR pueda operar como una “aplanadora”, cree que no será así porque sería dañino no tener en cuenta a otros sectores políticos.

“Eso sería dañino (actuar como aplanadora), no hay que descartar que sí suceda, pero no creo que el escenario de ahora de para que se tenga que tener esa actitud, yo creo que los problemas son otros. Nuestra democracias se está perfeccionando y el nivel de reclamos social es producto que cada vez más gente se ve con el derecho a reclamar y eso nos va a fortalecer a nosotros”, sostuvo.

Plantea “unidad nacional” ante crispación capitalizada por Payo

Narváez, más incluso dijo que apela más que a una “unidad del partido colorado a una gran unidad nacional, donde no se desconozca el valor de nadie, porque son momento de mucha fricción”.

“Hay una innegable irritación por parte de nuestros compatriotas que están en la calle, que consumieron el discurso de ‘Payo’ Cubas y nosotros tenemos que darles motivos para que nadie se sienta excluido ni demos el mensaje de que los problemas no importan”, apuntó.

También defendió la gestión del presidente saliente, Mario Abdo Benítez, considerando que “si bien nuestro presidente (Mario Abdo) ha hecho una gran gestión, que se va a revisar con el tiempo (...) creo que va a tener un buen tiempo antes que le podamos superar”, tampoco hay desconocer que Peña tendrá desafío a afrontar como una “reinyección económica” y “fortalecerle a los jóvenes”.