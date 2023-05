Abogados explican los alcances del fuero de Erico Galeano

Según el cartista Erico Galeano, su imputación por presunto lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py, es una “atrocidad jurídica” ya que él tiene una “doble inmunidad” al ser diputado y también senador electo para el próximo periodo legislativo.

Al respecto, el abogado constitucionalista Emilio Camacho primeramente enfatizó que los fueros “nacieron para proteger las tareas de los parlamentarios” en la historia del derecho constitucional y sostuvo que en el caso del fuero parlamentario en Paraguay “es de los más fuertes”.

Como parte de su explicación, Camacho indicó que en nuestro país existe inmunidad de “palabra, proceso y de arresto” y ante esto, un legislador “no puede ser molestado” por lo que diga en su cargo, como tampoco puede ser apresado u arrestado salvo una flagrancia e incluso en este caso, en ese caso debe ser remitido a su domicilio.

Continuando, en caso de alguna flagrancia, esto debe ser comunicado al presidente de la Cámara -Senadores o Diputados- a la cual corresponde el legislador que habría cometido un delito y desde el Congreso se debería decidir si se le retira o no los fueros a esta persona.

Erico Galeano: ¿Tiene inmunidad como senador electo?

En referencia al caso de Erico Galeano, para Camacho el colorado “tiene inmunidad” al ser senador electo, citando el artículo 191 de la Constitución Nacional que establece lo siguiente: “Ningún senador o diputado podrá ser detenido, desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones”.

Como parte de su argumento, el constitucionalista enfatizó la idea de “desde el día de su elección” pero a la vez citó que se debe dar la proclamación de los nuevos senadores y diputados.

Incluso expresó que los expresidentes Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos “tenían fueros” al haber sido elegidos como senadores, pese a que no juraron.

“Si es por ley, se espera a la proclamación. En materia de inmunidades, la Constitución paraguaya es muy fuerte y en materia de competencias, el órgano competente es cada Cámara, no un Tribunal o la Corte Suprema de Justicia”, expresó en comunicación con ABC Cardinal.

Erico Galeano debe jurar para tener inmunidad

Por otra parte, el abogado José Casañas Levi también hizo mención al supuesto “doble fuero” que alega tener Erico Galeano en su calidad de diputado y senador electo.

Directamente el penalista argumentó que para tener la inmunidad en el cargo -sea senador o diputado- se debe dar el acto formal de juramento, es decir, asumir el compromiso legislativo.

Incluso argumentó que es imposible tener “dos senadores” si es que la persona que debe jurar no se llega a presentar en el plazo correspondiente, derivando así que se determine a otra persona que ocupe el cargo.

“Si no se jura no es que podemos tener dos senadores porque uno no se va; si el que fue electo entre comillas dice que se queda nomás en su casa porque ya es senador, no; hay un acto formal y tiene que prestar juramento, si no, no está incorporado y se debe llamar a otro”, sentenció.

