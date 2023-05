El fuero protege por opiniones, no por delitos como el lavado, señala Hugo Estigarribia

“No corresponde (el desafuero) porque él (Erico Galeano) no tiene fueros por este proceso. Este no es un proceso formado por opiniones emitidas como legislador, es un proceso probablemente por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión impositiva, vinculo con el narcotráfico. No tiene nada que ver”, aseveró Hugo Estigarribia.

“No tenía el magistrado que pedir el desafuero en un caso como este. Es improcedente el pedido en primer lugar”, dijo al señalar que si bien la Cámara Baja lo desaforó ayer, el proceso debe continuar sin que importe que la Cámara de Senadores haga lo mismo.

El exsenador colorado también cuestionó duramente que Galeano haya proclamado, junto a su abogado en una criticada conferencia de prensa, que era prácticamente inimputable por ser diputado y senador electo.

“El magistrado tiene que seguir el proceso directamente. Inimputable es un menor de 14 años, un demente, un sordomudo o un discapacitado que no puede darse a entender por escrito, un insano o un condenado. Yo no se donde sacan esto, es para reír o llorar lo que dijo Erico Galeano”, finalizó el analista y constitucionalista.