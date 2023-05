Cartistas dicen que acatarán decisión judicial sobre Erico Galeano

El diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), tras el acto de proclamación de los senadores electos para el periodo 2023-2028 al referirse sobre el caso de su colega, el imputado diputado Erico Galeano, también proclamado como senador, dijo que ellos ya hicieron lo que debían hacer en la Cámara de Diputados, al despojarle de sus fueros.

“Entonces hay una decisión del presidente electo (Santiago Peña) de que todos hasta incluyéndome yo, si tengo un problema con la justicia, tengo que ponerme a disposición y eso incluye a todos (sic)”, dijo Núñez.

Al ser consultado si pelarán por la jura de su colega Galeano, en caso de que sea decretada su prisión preventiva, que podría resolverse este viernes 2 de junio, Núñez respondió: “Si se da la prisión preventiva, no tenemos porque confrontar a la justicia, eso es otra cuestión. Ahora si no está con la prisión preventiva, debería estar y tiene todo el derecho. El (Erico) va a ir (a jurar) y en caso de que no jure, se corre la lista”, expresó.

En caso de que sea un cartista el próximo presidente de la Cámara de Senadores, Núñez indicó que no enviarán una comitiva al lugar de reclusión para que jure Galeano como senador.

Comparan a Erico Galeano con Mbururú

El senador Derlis Maidana (ANR, HC) dijo que la situación de su colega Erico Galeano, quien está imputado por los delitos de supuesto lavado de dinero y asociación criminal, no es fácil porque todo depende de la imposición de medidas que decrete el juez (Gustavo Amarilla Arnica). “Si el juez decreta su prisión preventiva, tendría impedimento en jurar. Pero si es la prisión pasa a convertirse en un caso similar al de Rafael Esquivel alias “Mbururu”, senador electo de Cruzada Nacional.

Maidana también dijo que dependerá de la interpretación que tenga la Mesa Directiva del Senado sobre la posibilidad de que corra o no la lista de senadores.

Según trascendidos, Galeano presentaría su primera chicana judicial este viernes 2 de junio, a las 8:30, día de la audiencia de imposición de medidas.