Con tensiones por las licitaciones, se instala el Equipo de Transición

El presidente Mario Abdo Benítez (ANR) firmó el Decreto Nº 9404 por el cual crea el Equipo de Transición a fin de “realizar las tareas concernientes al traspaso administrativo pertinente en las instituciones del Poder Ejecutivo, en el marco de los trabajos previos a la transmisión del mando presidencial” al presidente electo, Santiago Peña (ANR), quien asumirá el cargo el 15 de agosto, para el periodo constitucional 2023-2028.

El decreto designa como sus coordinadores a: Hernán Huttemann y Carlos César Trapani, por el Ejecutivo. Por la oficina del presidente electo: José Alberto Alderete y Lea Giménez.

El decreto dispone “que todas las documentaciones generadas por el Equipo de Transición deberán ser canalizadas y firmadas en firma conjunta por los coordinadores designados”.

El decreto se refiere a los “coordinadores, quienes realizarán las tareas relacionadas con el traspaso administrativo pertinente en las instituciones del Ejecutivo, como etapa previa a la entrega del mando al presidente electo”.

Señala que “la provisión de información referente a las instituciones públicas, cuya administración será responsabilidad de las nuevas autoridades desde el 15 de agosto de 2023, es de suma trascendencia, dado que dicho suministro debe ser eficiente, oportuno y reunir las formalidades necesarias para garantizar la seguridad jurídica”.

Indica que el Gobierno y las autoridades electas que “asumirán la administración de las reparticiones públicas deben coordinar las acciones, el apoyo y los procesos en las distintas instancias gubernamentales, para el desarrollo de los trabajos de transición”.

Santiago Peña pidió al Gobierno frenar licitaciones

En los últimos días, el equipo de Santiago Peña solicitó por nota al Ejecutivo que paren los procesos licitatorios que no sean de carácter urgente. El Gobierno respondió que no se puede parar el Estado y que se tratará caso por caso. Huttemann negó que entregarán el Estado con “caja vacía” y aseguró que el gobierno entrante contará con US$ 500 millones.

Detalló que actualmente hay 1.815 licitaciones plurianuales que son para medicamentos, servicio de energía de eléctrica, compra de combustibles para Petropar, entre otros.

