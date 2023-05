Abdo ratifica que “histeria” dificulta transición y que no pararán licitaciones

El presidente Mario Abdo Benitez intentó “parar la pelota” y volver a ordenar el proceso de transición con el presidente electo Santiago Peña, diciendo que están dispuestos a analizar casos puntuales. Fue claro en decir que tampoco se van a dejar amedrentar y que no pararán completamente el Estado.

“Con histeria es difícil construir un proceso de transición ordenado. Tengo que decir que el proceso anterior (con Horacio Cartes) se dio con absoluta normalidad a pesar de haber tenido unas internas fuertes”, dijo Abdo en entrevista con el programa “No tiene nombre”, de ABC Cardinal.

Afirmó que, tras la victoria de Peña, prácticamente se llamó a silencio para llevar la relación lo mejor posible, sin embargo, del otro lado recibió “ataques” hasta con “bajeza”.

“De repente nos quedamos un poco perdidos, de repente no sabemos si se quiere distraer la atención de otros temas, pero la manera... hasta la crítica personal, demuestran hasta una bajeza, poco respeto a la investidura, y no sé por qué, porque hasta ayer no hablé en todo el proceso después de haber culminado las elecciones generales, me quedé callado”, reclamó el mandatario, que evitó opinar sobre algunas cuestiones para no agravar la situación.

“Lo único que yo llamo a un proceso ordenado, sereno, con madurez. La condición ajena no va a condicionar la mía, yo no voy a entrar en el ámbito personal”, sostuvo. Remarcó que tampoco tienen miedo a represalias. “No nos van a asustar con griterío y con histeria, no se dan pio cuenta que no les tenemos miedo. No tenemos miedo porque tenemos la conciencia tranquila”, acotó.

Asimismo, no descartó que estas “críticas” puedan ser un intento de desviar la atención de otros temas o el preludio a represalias una vez que salga del poder, pero insistió en que no le preocupa que auditen su gestión.

“Claro que ellos están adelantando... a lo mejor un itinerario primero político- comunicacional y después a lo mejor jurídico, pero yo estoy demasiado tranquilo con todo y reitero, voy a seguir poniendo la mejor predisposición y voy a seguir haciendo el mayor esfuerzo de contención para no responder a las bajezas”, apuntó.

Entre lo que más le llama la atención de los “ataques”. dijo, es que intentan instalar “frases cliché” y no por ignorancia, lo que hace creer que lo hacen con malicia.

“Yo no es que no escucho. Yo escucho los argumentos que ellos exponen, ellos son conocedores porque ya estuvieron en la Función Pública, (...) hay algunos conceptos que ellos lanzan, algunas frases cliché que quieren instalar, que yo no se si hacen hasta con mala fe, porque por ejemplo la idea que ‘el gobierno entrante se pueda encontrar con las arcas vacías’, eso no se condice con las complejidades de la Administración Financiera del Estado”, reclamó.

No frenará licitaciones, salvo casos puntuales

Otra cosa que enfatizó Abdo Benitez es señalar que no existe una situación “anómala” en este proceso de transición en lo que se refiere al uso de los recursos financieros, y apeló a los números de años anteriores así como a la ley, para ratificar que no se puede frenar la administración por una “orden” de Peña.

“Tenemos menos licitaciones que los últimos traspasos, en cantidad y en montos de enero a mayo (ver infografía)”, afirmó el mandatario, que también negó que no dejen dinero al próximo gobierno, poniendo como ejemplo que Peña podrá disponer para colocar bonos por US$ 500 millones y además fondos de la Cooperación Andina de Fomento (CAF) por US$ 124 millones.

También recordó que en 2014, tras un pedido idéntico de Horacio Cartes a Federico Franco de frenar todas las licitaciones, Contraloría emitió un dictamen donde “advierte que no se pueden suspender procesos de contratación mediante decisiones de jerarquía inferiores a las leyes” y incluso podría generar sanciones.

“De cualquier manera, nosotros queremos que ellos nos digan qué licitaciones están preocupados, que nos pongan por escrito, nosotros vamos a analizar con la mejor predisposición y vamos a tomar una decisión y vamos a encontrar un punto intermedio, pero nosotros queremos dialogar como personas maduras”, apuntó.