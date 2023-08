Dirigentes liberales analizan no participar en convención si no se acuerda local

Enrique Salyn Buzarquis, senador y miembro directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) habló sobre la próxima convención, que se pretende realizar el 06 de agosto. Señaló que está molesto porque ni siquiera en el local en donde se va a ser la convención se ponen de acuerdo. “Eso es inaceptable”, calificó.

Manifestó que no participará, ni tampoco gente de su equipo, en ninguna de las convenciones hasta que se garantice la seguridad de los 600 convencionales. “Se merecen respeto y es hora de hacer bien las cosas. Exigimos un local acorde a las circunstancias y acorde a lo que estamos necesitando”, expresó.

Refirió que departamentos completos están evaluando la posibilidad de no participar de las convenciones si no se acuerda el local y si no se plantea una propuesta superadora donde gane la renovación del Partido Liberal. “Acá es una de dos: o se fragmenta el partido o gana el cambio, la renovación”, sentenció Buzarquis.

En ese sentido señaló que próximamente sacarán un documento público que sale de la pelea histórica, que no permite construir algo. “Es hora de dar vuelta la página y pongamos un punto muerto para apoyar una propuesta de refundar el partido”, subrayó Buzarquis.

Aseveró que el presidente del Partido no puede cerrarse a la posibilidad de una salida acordada. “Estamos conversando con senadores y diputados para que los parlamentarios conformen activamente el directorio con voz y voto, modificando el estatuto. Se arma un equipo de transición, modificando todos los sectores. A un mes antes de las municipales, convocar a un proceso electoral”, explicó el político liberal.

Sentenció que los dirigentes del Partido Liberal quieren que, con la convención, se inicie una transición de cambio, con una hoja de ruta, que pueda fortalecer la oposición.