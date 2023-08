Fiscal de Asuntos Internacionales está en EE.UU. y no se descarta que traiga novedades sobre Cartes

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, señaló que no hay actualización desde los Estados Unidos sobre los informes que ya se recibieron en relación a Horacio Cartes y Hugo Velázquez, designados como “significativamente corruptos”. No obstante, comentó que el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, se encuentra en dicho país y no descartó que pueda traer novedades.