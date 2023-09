PGN 2024: “Esta Bicameral como nunca va a tener muy poca voz de disidencia”, dice Esperanza Martínez

Una mayoría colorada y los aliados del cartismo copan la Comisión Bicameral del PGN 2024, mientras que la representación de la oposición llega a ser bastante limitada. Una de las senadoras opositoras que buscaba integrar esta comisión, aunque no formó parte de la lista oficial, es Esperanza Martínez, la única representante del Frente Guasu en el Congreso Nacional.

“Me enteré que soy la única de los sectores de las bancadas pequeñas que no va a participar. Suelo trabajar y trabajé los dos últimos dos periodos en la comisión y Hacienda y no me pusieron; básicamente me sacaron pero igual voy a asistir”, apuntó Martínez.

Entre sus declaraciones, la legisladora también apuntó que con esta mayoría colorada podría darse la “aplanadora” de la Asociación Nacional Republicana y así ir aprobando los distintos proyectos que pueden interesar al Poder Ejecutivo, sin mayor debate o limitando la oportunidad a la oposición de presentar sus argumentos.

“Es un tema preocupante. Claramente están en un acuerdo político y mientras menos moleste la oposición con preguntas esta Bicameral como nunca va a tener muy poca voz de disidencia en el debate”, sostuvo la opositora en comunicación con ABC Cardinal.

PGN 2024: Integrantes de la Comisión Bicameral

Los senadores colorados cartistas que integran la comisión son Pedro Díaz Verón, Antonio Barrios, Gustavo Leite, Basilio “Bachi” Núñez, Natalicio Chase y Lizarella Valiente.

Asimismo, están los no colorados pero que hasta el momento fueron funcionales al cartismo: Sergio Rojas, Hermelinda Alvarenga y Dionisio Amarilla del Partido Liberal Radical Auténtico; Orlando Penner del Partido Patria Querida (PPQ); Patrick Kemper del Partido Hagamos (PH) y Zenaida Delgado, exintegrante del Partido Cruzada Nacional y ahora independiente.

Por otra parte, los senadores colorados no cartistas que integran la comisión son los siguientes: Derlis Osorio, Javier Zacarías, Arnaldo Samaniego, Blanca Ovelar y Juan Afara.

Finalmente, los opositores que integran la comisión son Enrique Salyn Buzarquis, Celeste Amarilla y Ever Villalba del PLRA, Rafael Filizzola del Partido Democrático Progresista (PDP) y también figura la senadora Norma Aquino, más conocida como “Yamy Nal”, quien también es exintegrante de Cruzada Nacional, aunque ahora se define como “independiente”.

