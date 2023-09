Ampliar el periodo de convergencia fiscal postergaría grado de inversión

Paraguay con una calificación de deuda soberana de BB+/Ba1, está a un peldaño de alcanzar el grado de inversión (BBB- /Baa3), quizás tendrá que esperar unos años más para lograr esta meta. Esto se debe entre otras cosas, al incumplimiento del tope fiscal (déficit en el presupuesto) del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) que establece la ley. Una mejor calificación de riego o alcanzar el grado de inversión, le permitirá al país lograr tasas más favorables tanto para colocación del Tesoro como también para el sector privado, como también favorecerá aún más la atracción de capital externo.

El gobierno de Mario Abdo Benítez había salido del tope tras sucesivos endeudamientos para cubrir el costo de la pandemia y se estableció un plan de convergencia para volver al límite del 1,5% para el 2024, meta que ahora se postergará nuevamente. Esto según el economista y ex ministro de Hacienda César Barreto tendría una implicancia en la confianza de los agentes económicos.

Lea más: PGN 2024: proyecto del nuevo gobierno asciende a US$ 15.276 millones

Ingresos estimados son factibles

En cuanto a los ingresos tributarios estimados en el presupuesto, Barreto indicó que le parece que son factibles de alcanzar, según las proyecciones que manejan desde la Consultora Desarrollo en Democracia (Dende). “Ahora, el costo de ampliar el periodo de convergencia a los topes de la ley de responsabilidad fiscal será una postergación del necesario grado de inversión para el país”, advirtió Barreto.

En relación al Presupuesto General de la Nación 2024, dijo que en la medida en que sea elaborada con criterios técnicos, siempre representará un baño de realidad en el sentido en que impone la restricción de recursos a los planes, objetivos, promesas, etc y aclara lo que es posible y lo que no se puede hacer.

Explicó que dada la situación actual de las finanzas públicas que recibe de herencia del gobierno anterior y la promesa de no tocar impuestos, finalmente el ministro de Economía Carlos Fernández y el presidente Santiago Peña optaron por ampliar el déficit fiscal y utilizar más deuda pública hasta el 2025 para buscar satisfacer mínimamente las enormes demandas que tiene el Estado.

Lea más: PGN 2024: más recursos para adultos mayores y Tekoporá

Prioridades en presupuesto

“En este sentido, es razonable priorizar las áreas de educación, salud y seguridad cómo está planteado por el Ministerio de Economía. Para poder hacer más, ya depende del éxito que tenga la dirección de ingresos tributarios en reducir la evasión fiscal y en avanzar en algunas reformas que permitan mejorar la asignación de recursos públicos y la calidad del gasto” expresó.

Por otro lado, acotó que las presiones de parte de los sindicatos será inevitable así como los maestros, quienes tienen una agenda bien delineada, que se anticiparon a la jugada y con una amenaza de paro ya lograron introducir sus demandas en el presupuesto sin mayores compromisos de parte de ellos en términos de capacitación, y otros factores que redunden en una mejor calidad educativa.

El proyecto de PGN 2024 asciende a G. 112,5 billones (US$ 15.276 millones), el 87% corresponde a gastos rígidos, no contempla aumento salarial general, prevé un déficit fiscal de 2,6% del PIB y un endeudamiento vía bonos y préstamos por US$ 782,5 millones para cubrir gastos corrientes en salud y financiar parte del déficit.

Distribución de bonos 2024

El PGN 2024 prevé un endeudamiento de US$ 908 millones que lo ejecutará a través de emisión de bonos. Casi la mitad, el 49% para administración de pasivos (repago de deudas), 29% para el Ministerio de Obras que incluye la continuidad del Corredor bioceánico, Corredor Agroindustrial, Ampliación y

duplicación de las Rutas 2 y 7 y otros. El monto contemplado para mantenimiento

del subsidio al pasaje del transporte público (G. 263 mil millones)