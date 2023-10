Peña denunció extorsión por aumento y obligó una nueva reculada cartista

La confesión del presidente Peña de que fue objeto de una extorsión para solicitar al Congreso un aumento de G. 5 millones para los 125 legisladores, provocó la reacción ciudadana y en particular de diferentes bancadas del Congreso.

Como el jefe de Estado no identificó bancadas ni dio nombres, el bloque de Fuerza Republicana (sector no cartista de la ANR) rápidamente se desmarcó y rechazó que haya formado parte de alguna extorsión. Acto seguido, solicitó a la Comisión Bicameral de Presupuesto que se rechace el aumento para los parlamentarios.

El domingo en entrevista con Unicanal, el mandatario acusó que fue “extorsionado” por legisladores a cambio de aprobar a “libro cerrado” el presupuesto 2024. “Viene el planteamiento de los legisladores del Partido Colorado y de la oposición, que no van a salir a hablar de esto, pero se me dijo: ‘¿Sabe qué presidente? Nosotros no vamos a tocar el presupuesto, pero acá usted tiene que absorber una medida que es impopular y que todos los legisladores queremos y nadie se anima a decir, nosotros hace 10 años no tenemos un reajuste salarial’”, dijo Peña.

Seguidamente, fue consultado si se trató de una “extorsión”, ante lo que ratificó: “Es que es una extorsión”. Ante el intento de Peña de tirar la culpa al Congreso, los legisladores se deslindaron de las acusaciones de “extorsión”.

“La Mesa Directiva de Diputados ha decidido solicitar al presidente de la República, Santiago Peña, retirar la adenda que plantea el aumento de salario a los parlamentarios”, comunicó tras reunión con los líderes de bancada, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, HC), a través de redes sociales.

En Cámara de Senadores, el titular del Congreso, Silvio Ovelar (ANR, HC) intentó sin éxito justificar las expresiones del mandatario. Lo mismo quiso hacer el líder de esa bancada Basilio “Bachi” Núñez, quién además anunció el desistimiento del “aumentazo”, que generaron su quinta crisis en poco tiempo al presidente Peña (ver info).

Beto Ovelar pide analizar el contexto

Según el titular del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), no se le extorsionó al presidente de la República, Santiago Peña. Intentó convencer en una conferencia de prensa que sacaron de contexto sus palabras durante una entrevista (en Unicanal).

“Hay que analizar el contexto. Con respecto al aumento que se plantea a los legisladores (que se rechazó ayer en la Comisión Bicameral), surge a iniciativa de varios colegas diputados y el Presidente creo que accede y analiza si era viable o no. Pero de ninguna manera puede interpretarse como extorsión. Las negociaciones siempre se han dado en el ámbito del Congreso y el Ejecutivo”, dijo. Peña habló de extorsión.

Error de concepto, dice Bachi Núñez

El líder de la bancada de Honor Colorado (HC) en el Senado, Basilio “Bachi” Núñez, dijo que el presidente Santiago Peña tuvo un error de concepto y lo que quiso decir es “negociación y no extorsión”.

Agregó que la bancada HC no acompañará el pedido de aumento para los parlamentarios. Sin embargo, días atrás justificaba el aumentazo para evitar que los parlamentarios caigan en actos de corrupción.

“Es un error de concepto. ¿Extorsión no sé de qué lado? Dentro de las negaciones iba a venir una adenda y yo apoyé esa adenda por la necesidad de los diputados del interior, pero ahora la bancada tomó una decisión política de no apoyar el aumento para parlamentarios”, añadió.

Piden parar con “goles en contra”

El diputado Hugo Meza (ANR, FR) dijo que no sabe si Honor Colorado le está “haciendo la cama” al presidente Santiago Peña, pero que es innegable que los “goles en contra” vienen de su propio equipo.

“Todos los goles no forzados vienen de su propio equipo, que es el que le manda situaciones difíciles, forzadas o impopulares, que le hacen goles en contra, ojalá eso superemos porque tiene todas las herramientas para ser un buen presidente”, afirmó.

“Esto tiene un periodo de romance, algunos hablan de 100 días, 6 meses y otros un año, pero lo que estamos viendo es que rápidamente se está erosionando la unidad del Partido Colorado en función de Gobierno”, expresó.

Culpan a correlís con “prontuario”

El diputado Daniel Centurión (ANR, FR) dijo que hace meses ya le advirtió a Santiago Peña sobre el costo político de plantear aumentazos, pero aparentemente prefirió escuchar a su entorno de Honor Colorado, donde hay varios con extenso prontuario.

“Miren quienes han cometido sendos errores, los inescrupulosos, quienes están metidos siempre en cosas raras, gritan fuerte, te hablan de honestidad, de patriotismo, de denuncia aquí y allá, sin embargo no tienen curriculum, tienen prontuario”, dijo.

“Lamento mucho que el Presidente de la República esté desgastándose de esta manera” y “evidentemente este grupo de inescrupulosos le está haciendo meter la pata”, insistió.

Tilda de “débil” y “contradictorio” a Santiago Peña

“Para mi es una debilidad del Ejecutivo exponer eso públicamente, hablar de que fue extorsionado o chantajeado”, dijo el diputado Carlos Pereira Rieve (PLRA, PL) sobre el presidente Santiago Peña. Expresó que cree que es más grave aún que haya cedido al aumentazo y no a otros pedidos, por ejemplo de incrementar el presupuesto para merienda escolar.

“Nosotros quisimos hacer un aumento para merienda escolar, para las municipalidades y gobernaciones, y él se ha opuesto a estas cuestiones, esas son cuestiones que sí nos podemos hacer cargo, son pedidos formales que sí hemos hecho” y si cede a dar salarios y no comida “para mi hay contradicción de su parte”, refirió.

Le salió el “tiro por la culata”, dice Raúl Benítez

El diputado Raúl Benítez (PEN) dijo que con alegar “extorsión”, el presidente no solo demuestra debilidad, sino incluso sometimiento. También cree que intentaron desacreditar al Congreso y le salió “el tiro por la culata”.

“Se está buscando deshacer el equilibrio de poderes, pero en este caso le salió el tiro por la culata, porque lo que demuestra es que tenemos un presidente débil”, afirmó Benítez.

Peña “está demostrando que no tiene el poder y otros son los que están decidiendo por él, que le están marcando la hoja de ruta” y “mi temor es que Peña esté decidiendo muchas cosas por intereses personales o particulares de una sola persona en nombre del país”, apuntó.

