Plata sucia y oposición atomizada dejó las elecciones presidenciales, dice politólogo

El doctor en Ciencias Políticas Manuel Alcántara llegó a nuestro país para presentar el libro “Democracia y Elecciones en Paraguay”, y en ese contexto, visitó nuestra redacción en donde explicó su experiencia tras analizar el sistema electoral nacional.

Dijo que, el Partido Colorado se beneficia de una “mayoría relativa” y que necesariamente se debe implementar en algún momento en nuestro país una segunda vuelta en las elecciones para darle más legitimidad al electo.

“Hay una característica muy peculiar en Paraguay en términos comparados e históricos, aquí elige al presidente por un proceso de mayoría relativa, no hay segunda vuelta y eso hace más vulnerable el sistema político. En tanto que el Partido Colorado tiene dos peculiaridades, una se baja en la personalización, se tiene la existencia de liderazgos muy fuerte en este caso de Horacio Cartes y en segundo término es la llegada de autores no muy claros, legales o legítimos que se puede vincular con dinero turbio para financiar las campañas electorales”, puntualizó Alcántara.

Manifestó que la falta de financiamiento político claro se tienen un caldo de cultivo para que el dinero proveniente del crimen organizado y el narcotráfico llegue a permear el sistema partidario.

“Los partidos políticos son permeables por el crimen organizado por que no se tiene una estructura clara de financiamiento, entonces es un caldo de cultivo para el narcotráfico e intereses individuales. Este no es un problema solo de Paraguay sino de muchos”, puntualizó el politólogo.

Oposición dividida y fragmentada

Indicó además que en las últimas elecciones se debilitó duramente al Partido Liberal, por que sus candidatos no llegaron a ofrecer otra opción partidaria y sobre todo por que la figura de Paraguayo Cubas hirió al de Efraín Alegre con su discurso “antisistema”.

“El PLRA en esa oposición que se va debilitando, debido a un candidato como Payo Cubas, candidato anti política fracturó el voto en la oposición e hirió a Efraín Alegre, quien en un primer momento tenía posibilidades de llegar a la presidencia y además influyó en un Congreso con diputados y senadores fácilmente comprables por una mayoría, como es lo que sucedió”, puntualizó el español.

Aclaró que esos votos que recibió Cruzada Nacional se perdieron por que los senadores y diputados que ingresaron de mano de Cubas al Congreso se vendieron al partido mayoritario y de esa manera esas personas que optaron por el “antisistema” fueron estafados.

“La cantidad de votos que recibió Paraguayo Cubas se ha diluido totalmente principalmente en el Congreso por que tuvo representantes fácilmente comprables por el partido mayoritario, como quedó demostrado”, dijo Alcántara.

Puntualizó que la sociedad cambió y la política no, ahora la gente vota por un meme, no por las ideas o por el candidato más apto sino el que le entretiene más. Agregó que así nacen los “candidatos antisistemas” que salen a decir que se debe cambiar a los eternos candidatos, pero detrás de esa propuesta no hay nada.

“La sociedades actuales son tremendamente líquidas, individualistas, pero ahora ya no votan por la idea, sino por el que le divierte, el mejor meme. Ahora no votan por un candidato apto, sino por un candidato que sale con alguna forma divertida, que sale con un mejor chiste. Entonces las elecciones se convierte en algo trivial”, dijo.