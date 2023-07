Justicia Electoral pide cambiar ley para inhabilitar candidaturas dudosas

El presidente de la Justicia Electoral, Jorge Bogarín González, durante la firma del convenio, dijo que aún faltan muchos ajustes en la Ley Nº 6105/2020 para poder transparentar las campañas políticas y evitar el ingreso de dinero sucio en el financiamiento de candidaturas políticas. Pidió cambiar la ley para poder controlar el dinero no declarado.

“Para el TSJE es prioridad absoluta transparentar el espectro financiero de los candidatos en procesos electorales. Las legislaciones vigentes en materia electoral, como también las resoluciones emanadas desde el TSJE, implican ejercer controles sobre los gastos de campaña en jornadas electoralistas”, dijo Bogarín González.

Con la firma del convenio, la Justicia Electoral fue incluida en el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados con el objetivo de fortalecer el control del financiamiento político.

El ministro Bogarín González manifestó que la discusión principal durante el debate fue si la Justicia Electoral tiene la potestad de inhabilitar candidaturas dudosas. Sin embargo, indicó que el TSJE es un órgano de cumplimiento, y no tiene esa libertad para inhabilitar.

“Por eso venimos reclamando que se deben ajustar las leyes. Faltan algunos ajustes, no es letra muerta porque eso implica que no estamos haciendo nada y, si, estamos trabajando. Si se encuentran irregularidades en las declaraciones, se remite a la justicia. Sobre ese dinero que no es declarado es que se debe buscar la trazabilidad. Hay que ver la forma para acceder al origen del dinero que no se declara”, dijo el ministro.

Por su lado, el titular de la Seprelad, René Fernández dijo que la cooperación es un avance fundamental en el combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el país.

“Este paso formaliza la inclusión de la Justicia Electoral en este consejo, de manera formal, sumando un valor importante que seguirá trabajando en cumplimiento de sus funciones, fortalecido con la participación del ente electoral”, dijo Fernández.

Cumbre

Por otro lado, hoy culmina la Cumbre de Supervisores del Sistema Antilavado de Activos (ALA)/Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/Contra el Financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva del Paraguay (CFP).

El evento, que se lleva adelante en un céntrico hotel capitalino, comenzó ayer y culmina esta mañana.

Participan de los talleres las autoridades del Banco Central del Paraguay, a través de las Superintendencias de Bancos (SIB) y Seguros (SIS), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), el Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP); la Corte Suprema de Justicia y la Justicia Electoral, a través de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político.