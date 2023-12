Nepobabies: modelo clientelar no se liga con el daño a la ciudadanía con un Estado débil, según Orrego

El modelo clientelar, que es fuente de tanta disfunción, no muchas veces se liga con el daño terrible que causa a la ciudadanía al dejar un estado sumamente débil, permeable, en donde no se toman decisiones respecto a dos niveles de delincuencia, según explicó Roque Orrego al referirse al caso de los Nepobabies.

“Por una parte, la delincuencia predatoria, que es aquella que vive de la ciudadanía y que debería ser tratada básicamente a través de políticas públicas de empleo, de Educación, de difusión de valores, que den oportunidades de una forma nueva de vida. Y la gran delincuencia organizada en la corrupción pública, los grandes delitos económicos, que son los que provocan concentración de poder en ciertos sectores de la sociedad y hacen que se siga disfuncionando a todo el Estado y se convierta en un estado cómplice”, indicó.



Resaltó que no habla de ausentismo del Estado, porque el Estado está presente. Como ejemplo citó como en todas las rutas están los policías, lo cual represente presencia del Estado, pero están cobrando coima, no están haciendo el trabajo que deberían de control, entonces, si es que se puede ligar ese abuso de poder al vaciamiento de las arcas de Estado, allí se podrá ver que la democracia es un medio de convivencia y una buena inversión para la satisfacción de los intereses ciudadanos.

Legisladores exponen a sus hijos a ir a la cárcel

La activista social, María Esther Roa apeló a los diputados y senadores que expusieron a sus hijos a un hecho punible grave, teniendo en cuenta casos en que funcionarios fueron condenados por cobro indebido de honorarios en casos de planillerismo.

“Todos estos nombramientos que se hicieron, es fácil de investigar, existen los métodos y los mecanismos, si es que hoy día ellos no están pensando en sus retoños, piensen bien lo que van a hacer más adelante, porque cualquiera le puede denunciar también. A lo mejor no van a llegar a la cárcel, puede ser también, porque la expectativa de pena da para que vayan a la cárcel, pero por ahí van a salir ya con un antecedente, ya van a estar estigmatizado ese joven, entonces piensen de que la sociedad civil tiene su límite y que esto no va a quedar en vano, o sea, son 500 nombramientos”, refirió.



Dijo que sintió la indignación de la gente, pero que ahora le toca al Ministerio Público ver esa reacción, porque es el Fiscal General del Estado en este momento el que tiene el monopolio de la acción penal pública. “Hay indicios de hechos punibles, por lo tanto, nosotros estamos esperando que él reaccione, no puede ser que la sociedad civil tenga que plasmar una nota, llevar una denuncia hasta la Fiscalía para que ellos empiecen a activar. Esto no da, el código de ética es letra muerta, no solamente en el Congreso sino que en todas las instituciones públicas”, fustigó.

Modelo clientelar está naturalizado en todos los partidos

Roque Orrego reconoció que se dieron buenos pasos en la sociedad con las leyes de transparencia y de acceso a la información pública, conquistas sociales que deben ser protegidas, además de la maduración de la ciudadanía, ya que la gente corrupta pinta la situación como si fuese que es algo insuperable y que siempre fue todo así y va a seguir siendo.

“No es este gobierno, ni son esta gente, este Partido Colorado nomás. No, esto lo han hecho los liberales, lo han hecho los luguistas, pero creo que sumado a este avasallamiento que existe a cualquier principio básico que haga al sostenimiento del bien común y el ampararse en que somos mayoría y podemos hacer, confundiendo de que eso es democracia, yo creo que eso es lo que provoca un clima general de indignación y eso es muy bueno, porque tenemos que indignarnos de lo que es malo y exigir que se actúe en consecuencia. Escuche el mensaje de un obispo que le hablaba al corazón del Presidente de la República y, entre las cosas, dijo que la idea de ser mayoría no les da derecho a abusar, sino servir realmente para aquello para lo que fueron nombrados”, afirmó.



Agregó que si bien el Ministerio Público tiene las funciones oficiosas para reaccionar y e investigar, la vía penal no es la solución única, puede ser un coayudante, pero nunca va a ser la la solución de problemas que en realidad hacen a una cultura del abuso de poder, ante la necesidad de establecer mecanismos claros, para que todas las personas puedan ingresar a la función pública en igualdad de condiciones.

“Fíjense que estaba tan naturalizado que había un ministro que tenía a la esposa a los hijos todos, hacían esto pero sin desparpajo. Habían legisladores que vienen haciendo eso pero con total naturalidad y mucha gente ni siquiera se da cuenta de que eso está mal, entonces hay un alto grado de naturalización, como diría Michel Foucault, ese es un ilegalismo permitido en Paraguay, entonces no es el sistema penal el que va a dar respuesta a ese problema, pero estoy de acuerdo en que es necesario también que se reaccione y se utilice el sistema penal para emitir mensajes”, dijo.

Sobre el Fiscal General del Estado

Esther Roa dijo sobre el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, que se está acomodando en su nuevo rol, el cual es distinto al que estuvo acostumbrado durante 25 años, encerrado en un despacho con tres o cuatro funcionarios resolviendo causas o procesos.

“Yo siempre dije que Emiliano Rolón no reunía el perfil para un fiscal general del Estado, sí para un ministro de la Corte Suprema de Justicia y nosotros al principio estuvimos también esperanzados porque entendemos también de que era un buen magistrado, no era un magistrado corrupto. Es muy conservador, él no acepta la sociedad civil como un órgano de control, el prácticamente nos cierra la puerta”, criticó.



Dijo que desde la asunción del nuevo Fiscal General del Estado intentó formar mesas de trabajo en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía para conocer las causas y tener contacto con los fiscales anticorrupción, porque es la manera en la se van a sentir controlados y apoyados; sin embargo, hasta ahora no tienen respuesta. Agregó que el trabajo que realizan desde Somos Anticcorrupción, siguiendo más de 70 expedientes y casos de corrupción pública, permite saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos.

“A mí me preocupa de sobremanera que somos muy pocas personas las que reaccionamos. El otro día estaba en casa, estaba haciendo un arreglo y estaba viendo al albañil que trabaja y rompe pared ahí desde las 7 de la mañana hasta la hora que entra el sol ¿qué tiempo va a tener esa persona de pensar lo que está ocurriendo, ni escuchar? o los jóvenes que están estudiando en las universidades carreras que no le permiten a ellos ni siquiera distraer su tiempo. En el mercado, la gente se levanta a las 3 a las 4 de la mañana. Somos muy pocas las personas que tenemos la posibilidad de sentar, escuchar la noticia y de reaccionar. Yo creo que ese es el factor que juega a favor otra vez de los políticos, porque ellos no sienten”, comentó.