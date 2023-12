Los “nepobabies” son un mal endémico de hace años, según Casañas Levi

José Casañas Levi, abogado constitucionalista, habló con ABC sobre el escándalo político de nepotismo en el Congreso. Mencionó que este hecho, al igual que el tráfico de influencias, lastimosamente no es nuevo, sino es un mal endémico en la sociedad paraguaya. “A veces son amigos, a veces son correligionarios”, refirió.

Mencionó que en otras épocas, se utilizaban las carpetas coloradas para conseguir cargos públicos. “El que no llegaba con una carpeta colorada, no tenía ninguna chance. Eso sigue, pero más sofisticado porque lo hacen a la vista de todos”, refirió.

Según Casañas Levi, se intenta mejorar la institución pública; sin embargo, se tiene el problema de los funcionarios públicos no conocen el concepto de los deberes éticos y morales. “Las Cámaras y otras instituciones tienen su Código de Ética. La conducta en sí misma demuestra que no le interesa el bienestar general ni nada”, refirió.

Manifestó además que no habrá fiscal que tome la bandera del caso. Agregó además la situación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que investiga a fiscales por su comportamiento indebido. “¿Así, a quién se le ocurre abrir una causa como esa?”, se cuestionó.

Casañas Levi destacó que hay muy pocos ministros de la Corte que le dicen a sus hijos “mientras yo sea ministro, no”. “La gran mayoría tiene familiares en el sector público con la excusa de que son capaces”, subrayó.

Funcionarios no conocen el Código de Ética

Mencionó que los funcionarios públicos ni siquiera saben la existencia de un Código de Ética. El desconocimiento de eso abre puertas a los hechos de corrupción. “¿De dónde sale ese comportamiento de que no le importa? Es parte parte de un derrumbamiento moral y ético”, lamentó.

Mencionó que sin el comportamiento ético no se puede avanzar. En ese sentido, destacó que la sociedad está comenzando a ser más reactiva ante los hechos de corrupción que se han normalizado. “Anteriormente estos casos no se exponían. Hoy los medios de comunicación generan un disparador y la gente reacciona. Con esto ya no puede ser tolerante”, alegó.

Casañas Levi destacó -como esperanza- que la situación de corrupción en el Congreso se puede cambiar, pero no con una ley. “Acá debe haber un cambio actitudinal de la sociedad que presione el sector de poder. Cuando hay una presión social constante, como ocurre en otros países, habrá un cambio”, mencionó.