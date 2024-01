Fiscala sospecha de que contenido del título de Rivas es falso, pero ve difícil probarlo

El caso del senador Hernán Rivas y su cuestionado título de abogado había sido denunciado hace 3 años -en el 2020- por el abogado Federico Campos López Moreira y según lo confirmado hoy por la fiscala Patricia Sánchez, la causa prácticamente no tuvo avances desde su inicio.

Según la agente del Ministerio Público, ella tiene “elementos de sospecha de tráfico de influencias y posiblemente también producción mediata de documentos públicos de contenido falso”, aunque a su vez, lamentó que “está en juego” el tiempo.

Como parte de su idea, Sánchez sostuvo que los tipos penales denunciados tienen una expectativa penal de tres años y también se le suma la imposibilidad de corroborar más datos porque “la documentación que nutre el certificado ya no existe”.

“Los hechos ocurrieron en junio del 2020 y está en juego eso. Yo de igual forma le quiero dar trámite pero de qué sirve formular una imputación si no voy a lograr una sanción”, detalló Sánchez a la 1080 AM.

Caso Hernán Rivas: documento sería auténtico

Como parte de su relato, la fiscala también detalló que el documento -el título- sería auténtico al ser emitido por los autores correspondientes -la Universidad Sudamericana- sin embargo, las sospechas se concentran en el contenido del mismo.

“El documento es auténtico pero el problema es su contenido. La definición de documento no auténtico es cuando no proviene de su autor y los títulos como los certificados de estudios provienen de las personas que le proveyeron pero el contenido es lo que no podemos corroborar porque la Sudamericana se deshizo de toda la documentación de cierta antigüedad”, agregó.

Asimismo, la fiscala reiteró que “lastimosamente la denuncia no tuvo una tramitación” cuando ingresó en el 2020 y estuvo a cargo de la Unidad Especializada Anticorrupción, aunque sostuvo desconocer a qué colega suyo se le habría otorgado el caso hace tres años.

“Años después ya es complicado con el tiempo encima; el escenario que tengo hoy no es el mismo que pude haber tenido en el 2020″, declaró a la emisora.

