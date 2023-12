“¡No puede ser!”: Carlos Portillo insta a Hernán Rivas a estudiar

El exdiputado del PLRA, Carlos Portillo, reconocido por haber afirmado que contaba con siete títulos, habló este viernes con respecto a las dudas que giran en torno al título de abogado del senador colorado cartista Hernán Rivas.

Portillo también se mostró sorprendido por las excusas que puso hasta ahora Rivas para evitar dar datos acerca de sus supuestos estudios. “Si uno realmente estudió, tiene que tener compañeros, tiene que tener profesores, se tiene que recordar las materias que estudió; cuál es la materia que más le gustó, qué tema trató”, criticó Portillo.

El exdiputado dijo que las respuestas de Rivas dan pie a lo que la gente piensa de la falsedad del título. “No puede ser que vos le digas, decime uno, dos, tres de tus profesores, y que no te quiera decir. Eso no puede ser”, reclamó.

Señaló además el hecho de que Rivas pida “tiempo para dar esos datos”, asegurando que no se necesita tiempo para decir quién fue su compañero, “o se te prohíbe decir tu compañero o tu profesor, o qué materias fueron las que más te gustaron”, añadió.

Hernán Rivas: Carlos Portillo le recomienda que estudie

Consultado si tenía una recomendación para el senador Rivas, Portillo le dio un consejo sorprendente. “Que se vaya a estudiar, que se prepare, y que demuestre a la ciudadanía algo diferente, no una decepción como esta, porque sinceramente yo veo que le falta muchísimo. Veo siempre también en las redes que la gente dice, tal vez este muchacho no terminó ni secundario” (sic), agregó.

“Yo no quiero opinar mucho por la gente, no quiero juzgar a la persona, pero sin muchas palabras, tiene que prepararse”, declaró Portillo, en conversación con la 1080 AM.

Portillo aprovechó la oportunidad para aclarar la polémica que se había originado por los famosos “siete títulos”, asegurando que nunca había dicho que tenía siete títulos de grado, sino en total, afirmó tener cuatro títulos de grado, además de otros tres de posgrado y especializaciones.

“La gente tiene que saber diferenciar, y la gente que pisó la universidad va a entender eso”.