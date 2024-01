Amonestados e inhabilitados por la DNCP, entre proveedores de la Unops

Escasos son los datos que brinda la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) en Paraguay sobre sus compras para diferentes instituciones del Estado. Esto, pese a que es a través de recursos públicos, en su mayoría de la Itaipú Binacional, cuyo actual director paraguayo es el exdiputado cartista y exgobernador del Alto Paraná, Justo Zacarías Irún.

La Unops, en su portal web de supuestos informes, tiene un apartado en el cual habla de adjudicaciones. Sin embargo, entre los antecedentes solo están los nombres de las empresas y montos del contrato.

En ningún lado se adjuntan documentos con relación a sus convocatorias, tal como sí está disponible en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Es decir, no se conoce el mecanismo utilizado como tampoco las otras ofertas que compitieron en la licitación, puenteando así todos los requerimientos establecidos en la Ley 7021/23 de insumos y contrataciones públicas.

Lo cierto es que haciendo una simple verificación en la página de la DNCP de las empresas beneficiadas se encuentra que las proveedoras mimadas y adjudicadas por la Unops registran antecedentes de amonestaciones e incluso inhabilitaciones por incumplimiento de otros acuerdos con instituciones del Estado.

Un caso específico es Ferretería Internacional SAE que fue adjudicada por la Unops el 10 de enero último, con un contrato por US$ 77.448 (más de G. 580 millones a una cotización de G. 7.500) para la provisión de equipos y herramientas para Escuelas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

En el portal de la DNCP, Ferretería Internacional SAE está representada por Horacio Di Pardo, Cyntia Burgos y Rodrigo Yamil, y logró 401 acuerdos con el Estado, entre 2010 y 2023.

Los registros detallan que el 27 de julio de 2016 había sido inhabilitada por la DNCP por un periodo de tres meses y el 12 de octubre de 2020 recibió una amonestación de la DNCP.

Tres amonestaciones por la DNCP

Otra empresa adjudicada por la Unops y con antecedentes de amonestación e inhabilitación en el portal de la DNCP es Chaco Internacional SA. La compañía consiguió el 13 de diciembre de 2023 un contrato de la ONG por US$ 36.483 (unos G. 273 millones) para la provisión de microscopios para Escuelas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Según la DNCP, Chaco Internacional SA está representada por Carmen Stella Escobar, Silvana López y Efrén López. Registra 763 contratos entre 2010 y 2023.

Sus amonestaciones por Contrataciones Públicas fueron en los años 2013, 2020 y 2021. En tanto que su inhabilitación se dio el 4 de julio de 2014 y fue revocada el 5 de octubre de 2014.

Intermediación por US$ 404.000, dicen

El subcontralor general Augusto Paiva señaló ayer a través de ABC Cardinal que la nota enviada por la Contraloría General de la República (CGR) al director paraguayo de la Itaipú Binacional, Justo Zacarías Irún, efectivamente, hacía una advertencia sobre la donación de US$ 1.500.000 (alrededor de G. 11.250 millones) a la Unops para el “Fortalecimiento a la Contraloría General de la República para el control de los procesos de rendición de cuentas y transparencia de la información”. No obstante, según Paiva, los US$ 404.000 (unos G. 3.030 millones) que se informaron en una reunión es lo que cobrará la Unops por su especie de “intermediación”, atendiendo que se trata de un fee de US$ 107.251, y costos directos de soporte o gestión del proyecto, por un total de US$ 296.749.

“El costo directo de compra de bienes, servicios, equipos informáticos, todo lo que sea desarrollo de software, es de US$ 1.096.000″, expresó.

La Unops actualmente aparece con “carnaval” de compras, todas “puenteando” Contrataciones Públicas. Hace llamados para adquirir desde libros de cuentos para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), maquinarias viales para las gobernaciones, desmalezadoras para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), chalecos antibalas, motocicletas hasta equipos de informáticas para el Ministerio del Interior.

Las convocatorias son en el marco de proyectos “Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en Paraguay”, “Asistencia en el Fortalecimiento de la Gestión Pública Departamental”, “Asistencia en el Fortalecimiento de la Educación Escolar Básica y Técnica Agropecuaria” y “Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas para el desarrollo rural del Paraguay”.