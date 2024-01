Chaco: dudan de aplicabilidad del proyecto “hambre cero” en las escuelas

Tras el anuncio del gobierno de la implementación del proyecto “hambre cero” en las instituciones educativas del país, el cual busca la centralización de los recursos al crear el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE), concentrando en una sola caja todos los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) el cual será eliminado, padres de familia del Chaco dudan que efectivamente el almuerzo escolar llegue a las zonas con más carencias.

“La cuestión del almuerzo y merienda escolar nunca se logró del todo (...) hay muchos comedores especialmente en Mariscal Estigarribia los cuales están hace un año o más sin funcionar por falta de fondos” dijo a este medio un lugareño.

El punto es, que si los gobiernos locales estando cerca no pudieron administrar los recursos para hacer llegar la alimentación a alumnos de la zona la mayoría ve difícil que estando centralizados los recursos se pueda alcanzar las zonas más lejanas y carenciadas del Chaco.

Efectivamente, muchos de los municipios del Chaco hace varios periodos tienen problemas de liquidez para alcanzar a todos los alumnos de la zona, así como los municipios de Mariscal Estigarribia y Filadelfia, los cuales debían seleccionar la forma en la que los recursos, que promediaban un poco más de G. 300 millones, alcancen a miles de alumnos.

“Hay que tener en cuenta que los factores climáticos en el Chaco son muy diferentes”, agregaron los padres que piensan que la solución sería que los recursos aumenten. El calor extremo obliga a que se tengan que analizar otras estrategias para garantizar alimentos frescos, tal como lo propone el gobierno.

Se trata del plan más ambicioso que tiene hasta el momento su administración, con el afán de cubrir el 100% de la alimentación escolar durante los 180 días de clases que dura el año lectivo, según explicaron representantes del gobierno.

Hambre cero en las escuelas supuestamente permitirá cubrir al 100% de los estudiantes durante los 180 días del año lectivo. “Si podemos producir alimentos para 80 millones de personas no puede ser que no podamos alimentar a 1.300.000 niños, no hay excusa para eso. Estoy seguro de que podemos y vamos a hacerlo”, alegó en su discurso de presentación el presidente Santiago Peña.

Asimismo, precisó que existen 1,3 millones de estudiantes dentro del sistema escolar, sin embargo, en promedio solamente alrededor del 5% recibe el almuerzo durante todo el año lectivo.