Abogados de Mario Abdo acuden a convocatoria del Senado sobre pedido de desafuero

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado analiza hoy a las 9:00 el pedido de desafuero del expresidente y senador vitalicio, Mario Abdo Benítez. Se presentaron los abogados para presentar la defensa del exmandatario imputado por supuesta filtración de datos secretos de Horacio Cartes.

El defensor Enrique Kronawetter, manifestó que el expresidente “no tiene miedo del proceso pero quiere reglas claras” y que prevalezca el Estado de Derecho.

Recalcó que ni siquiera los investigados pudieron acceder a la carpeta fiscal. “Estamos en un Estado de Derecho que se jacta de ser republicano y la transparencia y la publicidad de los actos deben primar sobre cualquier otra cuestión. Sobre el argumento de que supuestamente no se pretende analizar el fondo de la cuestión, ¿cómo vamos a analizar si la puerta de entrada para el fondo está viciada?”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Fiscalía se niega a dar al Senado la carpeta de investigación contra Abdo

Fiscal General es “un juez inquisidor”

En otro momento, cuestionó la postura del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que rechazó el pedido de remisión de la copia íntegra de la carpeta de investigación. “Esta es otra mancha más a su triste postura de mostrarse como republicano, pero lo único que me está demostrando día a día es que es un inquisidor, no es un fiscal, es un juez inquisidor”, enfatizó.

Agregó que se están violando todas las garantías mínimas de un proceso. “Si la Cámara de Senadores pidió copia sobre la base de un pedido de desafuero, es un acto público. El artículo 328 de Código Procesal Penal establece que no se puede estudiar un desafuero si no se tienen copias integrales, lo dice el código, tiene la obligación de entregar todo”, manifestó.

Lea más: Jueza admite imputación y pedido de desafuero de Abdo llega al Congreso

César Trapani, también abogado de Mario Abdo, señaló que la propia jueza ordenó que las defensas tomen intervención y actúen en el proceso, pero firmó solo la notificación a la Fiscalía y no derivó la nota a los abogados.

“Razones de este tipo han motivado que este caso escandaloso de confabulación ilegítima entre un agente fiscal y el abogado del denunciante hayan motivado pronunciamientos en el plano internacional, exjefes de Estado de varios países se han mostrado preocupados porque la Fiscalía aclare su actuación y despeje cualquier duda sobre orientaciones represivas y sesgadas”, expresó.

Lea más: Más chats filtrados: “Vamos a luchar”, habría prometido fiscal Cantero al abogado de Cartes

Pérdida de investidura

El senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC) aseguró que es “factible” la pérdida de investidura de un senador vitalicio. Señaló que el cartismo no descarta la posibilidad ese proceso, aunque afirmó que desde su bancada “no se habla de eso, son ideas que surgieron en un grupo de WhatsApp”.

Celeste Amarilla (PLRA) calificó de “un disparate” hablar de la pérdida de investidura de un senador vitalicio. “Producto de la desesperación seguramente porque no consiguen los votos”, señaló.

“No es nuestro par, no puede votar, no está en ejercicio, no puede cometer las inconductas que requiere la Constitución. Esto demuestra nada más que no tienen los votos para el desafuero”, señaló.

Lea más: Uno de los testigos de Fiscalía pasó a ganar el doble tras su declaración

Manifestó que aunque es un “disparate jurídicamente hablando”, igual pueden aprobar la pérdida de investidura por mayoría de votos. “Han hecho cosas peores y aumenta el temor que tenemos de esta mayoría violenta, de este mayoritarismo violento, que apeligra las instituciones de la República. Aumenta el miedo, aumenta la desconfianza hacia ellos”, expresó.