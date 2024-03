Más chats filtrados: “Vamos a luchar”, habría prometido fiscal Cantero al abogado de Cartes

De acuerdo a las imágenes a las cuales accedió ABC Color, la causa contra Mario Abdo Benítez y ocho exmiembros de su gabinete habría sido orquestada por el fiscal Aldo Cantero, en contubernio con Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes.

En esta nota compartimos más capturas de pantalla y transcripciones de las presuntas conversaciones entre Aldo Cantero y Pedro Ovelar. Según estos chats, el fiscal se reportaba y ambos hablaron incluso sobre las declaraciones de un testigo del asesinato de Marcelo Pecci.

En octubre pasado, el fiscal Cantero informó al abogado de Cartes que ya “liquidaron hace rato” con los comisarios Luis López y Luis Arias, para luego enviar documentos que serían de las declaraciones testificales que habrían presentado ambos, el 6 de octubre del 2023.

Transcripción de la conversación del viernes 6/10/23:

- Aldo Cantero: Liquidamos hace rato con (Luis) López. Ahora estamos con (Luis) Arias.

- Pedro Ovelar: Excelente.

- Aldo Cantero reenvía un documento con logo del Poder Judicial, con fecha del 6 de octubre del 2023.

- Aldo Cantero: Enviados y recibidos.

- Pedro Ovelar: Muchas gracias.

- Aldo Cantero reenvía fotos de 14 documentos y archivos pdf, con la misma fecha.

Estas conversaciones se habrían capturado el 7 de octubre, un día después de que Arias y López habrían ido a declarar a la Fiscalía, teniendo en cuenta el orden cronológico de las conversaciones capturadas en un video compartido con ABC Color.

Al día siguiente, el sábado 7 de octubre, el fiscal y el abogado reflexionan sobre lo que habría ocurrido ese día. Ese día se dio a conocer que un testigo del asesinato de Marcelo Pecci mencionó a Horacio Cartes como uno de los que “planificaron” el crimen.

Transcripción de la conversación del 07/10/23:

- Aldo Cantero: Doc. Acá entre nos, qué kilombo. Nada que ver.

- Pedro Ovelar: Dios mío. Cosa de locos.

- Aldo Cantero: Está enferma esa gente. Cualquier cosa para meterle a él. Increíble. Humo full.

- Pedro Ovelar: Esa es la palabra. Voy a copiarte.

- Aldo Cantero: Ahora entiendo mejor el tema. ‘Cualquier cosa vamos a hacer para perjudicarle’, es el tema de esa gente.

La conversación sigue de la siguiente manera:

- Pedro Ovelar: Te das cuenta.

- Aldo Cantero: Sí, clarísimo.

- Pedro Ovelar: Un ensañamiento único.

- Aldo Cantero: Una locura es.

- Pedro Ovelar: Vamos a seguir luchando. No hay vuelta atrás.

- Aldo Cantero: Qué aguante tiene ese señor, por Dios.

- Pedro Ovelar: Por eso toma tanto.

El fiscal promete “luchar”

Ese mismo día, el agente del Ministerio Público promete al abogado de Cartes seguir “luchando”.

Transcripción:

- Aldo Cantero: Vamos a luchar... Realmente ya se están pasando.

- Pedro Ovelar: Quiere escapar de todo. Gracias por todo, Aldo.

- Aldo Cantero: A las órdenes, doc... Fuerte abrazo al sr. Nosotros seguimos.

- Pedro Ovelar: Abrazo grande.

Al observar las otras conversaciones filtradas se puede notar que las diligencias que fue realizando la Fiscalía coinciden con los presuntos reportes que fue haciendo Cantero al abogado de Cartes.

Fiscales fueron apartados de la causa

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, anunció esta mañana que designó a Luis Said, Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para integrar la causa en contra del expresidente Mario Abdo Benítez y miembros de su gabinete, por supuesta persecución a Horacio Cartes. No se aclaró inicialmente si Aldo Cantero y Giovanni Grisetti seguirían o no.

A continuación, Rolón amplió esa primera resolución y se dejó sin efecto las intervenciones de ambos fiscales.

Los abogados de los imputados por Cantero están pidiendo desde ayer la incautación del celular desde el cual se habría desarrollado esta conversación.

