Reculada: cartismo pide dejar sin efecto el “des-desafuero”

Los senadores cartistas Hernán Rivas y Erico Galeano presentaron dos notas para solicitar que quede sin efecto la resolución N° 502, mediante la cual le devolvieron sus fueros parlamentarios. Alegan que ahora quieren que se dé continuidad a la investigación fiscal.

El senador Basilio Bachi Núñez, tras reunirse con su bancada, confirmó que van a presentar sobre tablas el pedido para dejar sin efecto el “des-desafuero” e indicó que “cada uno tiene que hacerse responsable de sus hechos”.

Consultado sobre si con esto reconoce que actuaron en contra de las leyes, respondió: “Reconocemos que la República del Paraguay necesita vivir en paz, eso hacemos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a la postura que sostuvieron con firmeza al devolver los fueros a sus colegas, ahora sostuvo que consideran que todos los que tienen causas pendientes con la Justicia deben ponerse a disposición. “Eso le incluye a Mario Abdo Benítez”, mencionó.

Lea más: Fiscal general presenta acción de inconstitucionalidad ante devolución de fueros a parlamentarios

Bachi se considera “un común”

Núñez manifestó que no tuvieron en cuenta la posibilidad de que todos sean acusados de violar la ley. “Para actores políticos de tercera categoría no nos vamos a prestar”, manifestó. Aseguró que él no tiene miedo de perder sus fueros y se considera “un común”.

“Nosotros somos comunes, me considero un común, no tengo guardias, no quiero tener fueros, estoy a disposición siempre”, manifestó ante los medios de prensa.

Más temprano, Derlis Maidana confirmó que cometieron “un error” y utilizó eufemismos para admitir que violaron la Constitución Nacional. “No es una reculada si vemos que no obramos conforme las disposiciones legales, no es ilícito desdecirnos o pedir una resolución contraria”, argumentó.

Sesión sin quorum

El cartismo presentó rápidamente el proyecto mediante el cual se derogan los artículos de la Resolución N° 502. Señalan que el objetivo es reestablecer la vigencia de resoluciones que fueron derogadas en la sesión del 4 de abril, para reponer los fueros parlamentarios a Erico Galeano y Hernán Rivas.

A las 11:30 se levantó la sesión del Senado por falta de quorum y se llamaría a una extraordinaria para las 11:00, con el objetivo de presentar este proyecto de resolución.