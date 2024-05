¿Quién es el Presidente?: “Bachi” Núñez “coordina” con Cartes y luego “repasa” con Santi

A través de su cuenta en X (ex Twitter), el electo presidente del Congreso, el senador Basilio “Bachi” Núñez, quien debe asumir el 1 de julio próximo, comunicó la visita que realizó ayer primeramente al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, y luego al presidente Santiago Peña, algo que, simbólicamente, ya demuestra las prioridades, lo cual se vio reforzado por las palabras electas por Núñez para describir cada uno de estos encuentros.

“Reunión de coordinación con el presidente de la ⁦ANR, Horacio Cartes⁩, vamos a fortalecer la comisión de organización partidaria y debates parlamentarios de interés nacional”, sostuvo Bachi sobre el encuentro con Cartes, en el famoso “quincho de la Avda. España”, que publicó a las 15:51.

Posteriormente, a las 19:07, compartió una fotografía con el presidente Peña y escribió: “Agradecido por la audiencia al Presidente de la República, Santiago Peña, repasamos agenda legislativa en curso”.

El uso del lenguaje en este caso no es un hecho menor, sobre todo porque, constantemente, se menciona que las verdaderas decisiones se toman en torno a Cartes y no al mandatario, como acusó recientemente la expulsada senadora Kattya González (Partido Encuentro Nacional), quien manifestó que la orden de echarla del Congreso provino del “Comando de Honor Colorado”, encabezado por Cartes y no por Peña.