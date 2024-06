Johanna pone en duda apoyo político de Nenecho ante posible intervención por faltante de G. 500.000 millones

Si bien el comportamiento de la mayoría colorado cartista en la Cámara de Diputados fue el de salvar a los intendentes de su signo político de intervenciones, pese a contar con fundados cuestionamientos hacia las administraciones, la diputada Johanna Ortega puso en duda que el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, cuente con el respaldo político para evitar un pedido de intervención.

“Hay que ver cuál es el sostén político que hoy tiene Nenecho Rodríguez. Yo quisiera dejar en duda eso porque ya vimos en la Junta Municipal. Yo recuerdo ese lunes, antes de que tratan el balance, ellos tenían creo que más de 20 votos para aprobar el balance. Finalmente, aprobó con 14, estuvo a dos votos de no aprobar ese balance. Su propio presidente de la Junta se abstuvo de votar el balance”, afirmó.

Agregó que hay cuestiones políticas que hay que evaluar, que están por detrás, pero que hasta ahora no vio a nadie que sea capaz de defender al intendente de Asunción en la Cámara de Diputados, incluso a su gestión. “Hay que ver realmente qué balance de acuerdos políticos hoy tiene el intendente acá para intentar, pues si miramos la conducta histórica de los Diputados, ha sido la de salvar a sus correligionarios”, concluyó.

La administración de Nenecho hoy está en la mira debido a la falta de transparencia en la utilización de G. 500.000 millones de bonos emitidos por la Municipalidad de Asunción que debían destinarse a obras; sin embargo, se utilizaron para pagar a funcionarios y parte de otras deudas. Negó que una eventual aprobación de intervención a la Municipalidad de Asunción sea utilizada como moneda de cambio para también intervenir la de Ciudad del Este.

Municipalidad de Asunción: ¿Dónde están los G. 500.000 millones?

La diputada dijo que todavía esperando que, en primer lugar, el intendente aclare dónde están los recursos que están perdidos en el balance, y que pese a que Nenecho puede seguir repitiendo que están en obras, constarían esas obras en su ejecución, cosa que nunca hizo, por lo que existe una diferencia de G. 500.000 millones en el balance.

“Hay una falta de transparencia, hay una pregunta de la ciudadanía, de dónde están esos G. 500.000 millones que desaparecieron literalmente en el balance y bueno, esta nueva intención de emitir bonos viene absolutamente a contramano de lo que estamos esperando”, aseguró Ortega.

Dijo que también se debe evaluar la responsabilidad que tiene la Junta Municipal si es que el intendente llega efectivamente a presentar la solicitud para la emisión de nuevos bonos. Agregó que espera responsabilidad por parte de una Junta que con 14 votos aprobó el cuestionado balance donde está el faltante de dinero.

“Es una Junta Municipal, no digo todos, pero que mayoritariamente han sido cómplices de la emisión de los bonos sobre los que hoy nos estamos preguntando dónde está el dinero, porque las obras claramente no están y volvería a ser cómplice en caso de suceder esta nueva emisión”, aseguró.

Municipalidad de Asunción en quiebra

Johanna Ortega dijo que también hay otras empresas o instituciones que deberían plantear la situación de los bonos de otra manera y citó que al escuchar al director de la Comisión Nacional de Valores, entendió que el mismo no tenía claridad sobre cómo se daría esta nueva emisión de bonos, ante un municipio que no los utilizó para el destino para el que estaban previstos.

“Hoy no tiene (la Municipalidad) capacidad de pago de esos bonos, o sea, no sé de dónde va a salir el dinero para pagar esos bonos. Entonces, la nueva emisión constituiría una deuda casi que es fraudulenta, diría yo, porque ya sabemos que el municipio hoy no está en condiciones de pagar por nuevos bonos, ni siquiera por lo que están emitidos”, sentenció.

Afirmó que la nueva intención de emitir bonos sería solamente para bicicletear la deuda que ya se contrajo, considerando que el bono G9 de G. 195.000 millones, es un bicicleteo, ya que amortizaron la deuda para el rescate de otros bonos, o sea, pagar deuda con deuda, por lo que corresponde una intervención del Poder Ejecutivo.

“Por supuesto que esta pretensión de emitir nuevos bonos se da en un momento donde G. 500.000 millones desaparecieron. Lógicamente, la principal sospecha que tenemos es que se da para bicicletear nuevamente el dinero, seguir pagando deuda con deuda. Acá yo creo que lo que subyace es que la Municipalidad está en quiebra y eso es lo que hay que admitir”, aseguró.