Bonos de Nenecho: informe oculta a Contraloría en qué se usaron los G. 500.000 millones

Ante la presión ciudadana y de autoridades, además de varios pedidos de acceso a la información pública, finalmente, la Municipalidad de Asunción decidió ayer publicar el informe completo sobre los bonos municipales que había entregado a la Contraloría General de la República (CGR) la semana pasada.

Se trata de un documento de 580 páginas en el cual se esperaba que el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista) explique qué hizo con G. 500.000 millones en concepto de bonos para obras, que una investigación de ABC reveló que ya no figuraban en cuentas bancarias de la comuna ni como ejecutado.

La Ley Orgánica Municipal no permite el uso de bonos para gastos corrientes (como salarios), y las ordenanzas por las que se emitieron los bonos municipales señalaban explícitamente que estos debían ser para las obras prometidas en cada caso. No obstante, las obras de los bonos G8 (2022) y algunas de la emisión G7 (2021) no fueron hechas hasta ahora.

El extenso informe de Óscar Rodríguez no detalla en qué específicamente fueron utilizados los fondos. No se adjuntaron las planillas de gastos, ni las compras hechas, ni los salarios supuestamente pagados.

Nenecho sostiene que usó dinero de bonos en compras y salarios, pero no demuestra

El jefe de Gabinete, Nelson Mora, había admitido en conferencia de prensa, el viernes pasado, que el dinero de los bonos se había desviado y que supuestamente se había utilizado en “operatividad”, y citó adquisiciones de materiales, compra de maquinarias, entre otros.

Llamativamente, nada de eso figura en el informe, por lo que ahora lo grave no es solo que el dinero no fue en obras, sino que tampoco se presenta documentación que respalde que efectivamente se gastó en servicios, salarios u otros dentro de la Municipalidad.

Extractos confirman millonarios desvíos de los bonos: Vaciaron las cuentas

En el informe de la comuna se encuentran los extractos bancarios de las cuentas de los bonos. Por ejemplo, en la cuenta del Banco Basa n° 1.0012140/7 se depositaron el 1 de diciembre del 2022, G. 180.000 millones correspondientes a la primera parte de la emisión G8.

Se puede ver que tan solo cinco días después, comenzaron los desvíos. Se detalla una “transferencia otorgada” por G. 30.000 millones el 6 de diciembre del 2022. Luego, el 14 de diciembre del 2023 figura una “transferencia otorgada” por G. 20.000 millones, a las 9:42.

Esa misma mañana, se hicieron otras tres transferencias a cuentas del BCP (Banco Central del Paraguay). En seis minutos, Nenecho desvió G. 77.000 millones más. A la tarde se recibió la segunda parte de la emisión de bonos G8, por G. 180.000 millones. En total, el intendente tenía G. 360.000 millones en bonos G8.

En el 2023, la administración de Nenecho siguió desviando los fondos. En total, se hicieron 24 transferencias desde la cuenta de los bonos G8 a otras cuentas externas. Finalmente, para el 27 de diciembre del 2023, ya solo quedabam en la cuenta, G. 48 millones.

Nenecho: ¿Existe la cuenta única?

La Municipalidad alegó que supuestamente desvió el dinero de los bonos a una cuenta única bancaria, en donde ha juntado todos sus ingresos municipales, de manera a utilizar el dinero para los gastos necesarios durante el año, y así evitar préstamos de déficit temporal de caja.

Más allá de que esto va en contra de leyes y ordenanzas, incluso se puede ver que en el informe no se presentan pruebas de que esa cuenta exista. La misma debería tener un desglose de los usos de los fondos.

En el informe, el intendente también acepta que desde el 2022 hasta ahora no ha terminado ninguna de las 8 cuencas pluviales prometidas. Apenas comenzó dos que tienen un 5% de ejecución.