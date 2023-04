Cuestionan que Itaipú logre acuerdos millonarios sin transparentar gastos

Como fuente de “corrupción impresionante”, que se maneja con “discrecionalidad, combinada con falta de transparencia que llevan a la impunidad”, calificó el expresidente de la ANDE y a la vez exconsejero de Itaipú, a la binacional, Pedro Ferreira. Lo dijo al referirse a la forma de manejo de los recursos económicos que la entidad recibió el año pasado por la tarifa 2022 y que anunció tendrá nuevamente con la tarifa 2023 fijada el lunes 17 de abril de este año, de US$ 16,71 kW/mes.

“Anuncian que hay dos beneficios, US$ 104 millones a favor de la ANDE porque baja la tarifa y US$ 250 millones que irán a ANDE, pero que no va a ser una transferencia sino que se va a mantener dentro de Itaipú, por lo tanto nadie va a poder controlar y no se va incorporar al presupuesto general de la Nación”, argumentó.

Además, Ferreira se quejó de que tanto la ciudadanía como la prensa no están castigando a las autoridades de Itaipú y de la ANDE por no mostrar los documentos que firman. “Ellos dan una versión oficial de lo ocurrido, que a lo mejor no es cierto”, apuntó.

Entre otros aspectos, Ferreira señaló que es llamativo que este gobierno no haya podido esperar dos semanas más hasta saber quién será el próximo presidente de la República y que sea su equipo de transición el que aborde la tarifa de Itaipú.

Oxilia critica manejo discrecional de fondos en Itaipú

Por su parte, el Dr. Victorio Oxilia también objetó duramente el manejo secreto que se da en Itaipú de los asuntos que repercuten finalmente en toda la sociedad. Dijo que el hecho de recibir más de US$ 400 millones para cada país asusta por el manejo discrecional y secreto de ese dinero para proyectos sociales.

“Hay que recordar que en el año 2022 el gobierno había anunciado que con la reducción de la tarifa consiguió US$ 220 millones que nosotros, los paraguayos, nunca vimos porque se ejecutaron de manera oculta, no transparente”, mencionó.

Oxilia recordó que con el ex director técnico de la ANDE, Fabián Cáceres, preguntaron a Itaipú dónde están esos US$ 220 millones que habían dicho que consiguieron como beneficio para Paraguay en el año 2022, pero que obtuvieron como respuesta que son datos binacionales y que no podían unilateralmente publicarlos. “Es mentira porque si así fuera, los brasileños tampoco podrían tener acceso a esos datos, cuando en realidad ellos sí fueron informados”, dijo.

El parlasuriano Ricardo Canese criticó a su turno la posición del presidente Mario Abdo Benítez como un “entreguista reiterativo”. “Tarifa intermedia, no reclama nada, es un entreguista ya reiterativo, no es la primera vez que hace este tipo de barbaridades; la deuda espuria ni reclamó”, dijo.

Paraguay debía negociar una energía barata para fortalecer el sistema eléctrico pero que la exportación de nuestros excedentes sean a precio de mercado, expresó.

No se negoció acuerdo de preferencia

Según Victorio Oxilia se perdieron varias oportunidades en esta negociación de la tarifa de Itaipú para este año. Una de ellas es la modalidad de contratación de la ANDE.

“La ANDE ya venía contratando potencia de una manera tal que contrataba solamente parte de lo que necesitaba con los valores oficiales, y la otra parte aprovechaba una oportunidad de la potencia excedente de Itaipú”, mencionó Oxilia.

Y recordó que mediante un acuerdo, se da preferencia a la ANDE sobre dicho excedente, que es una energía más barata. Pero este acuerdo vence en diciembre de este año. “Ya se podía haber negociado una extensión de ese acuerdo con el gobierno de Inácio Lula da Silva al otro lado, ya que esto se menciona en el acuerdo Lula-Lugo”, explicó.