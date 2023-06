Yacyretá: hubo pagos por deuda atrasada, pero la misma no termina

Se informó ambién que en los cuatro primeros meses del 2023, por la cesión de energía paraguaya en la central hidroeléctrica Yacyretá facturaron US$ 33.612.000 y que pudo cobrarse al beneficiario exclusivo -Argentina- US$ 22.612.000,

Si limitamos nuestra observación a las operaciones concretadas ese año, o sea si restamos los US$ 22.612.000 que remesaron a nuestro país de los US$ 33.612.000 facturados por cesión de energía, concluiremos que la suma pendiente de pago asciende a US$ 11.000.000. No obstante se el total acumulado es superior, porque incorpora saldos de ejercicios anteriores.

Recuerdan nuestras fuentes que a finales del 2018, la mora que acumulaba Argentina con Paraguay por este concepto ascendía a US$ 116.245.000, monto fueron reduciendo con e esta modalidad de pagos: en cuotas.

Las moras del vecino país en el incumplimiento de este compromiso, según pudo confirmarse, no reciben castigo alguno, tal como sucede en la práctica comercial o financiera, por más rutinarias que fuesen.

Excedente paraguayo produce beneficio sobre beneficios

En otras palabras, el sistema argentino es el receptor exclusivo del excedente paraguayo en Yacyretá, cuyo valor histórico ronda apenas los US$ 8/MWh, muy por debajo de los precios vigentes en el mercado local y regional, además imponen su ritmo de pagos y también están exentos de tasas punitivas por mora, porque ese “detalle” no fue previsto en documento binacional alguno.

